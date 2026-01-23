　
地方 地方焦點

蔬食當道食在有梗！南市校園素食午餐大升級　不吃肉營養一樣到位

記者林東良／台南報導

隨著環保意識抬頭與健康觀念深化，蔬食已成為現代飲食新趨勢。臺南市政府積極回應這股風潮，校園午餐團隊在素食菜單設計上發揮巧思，秉持「均衡、營養、多樣化與美味」原則，透過多元烹調方式與天然調味，讓不吃肉的學生也能吃得營養、吃得滿足。

台南市學校午餐團隊指出，素食菜單並非簡化處理，而是同樣由專業營養師與廚師共同規劃，善用蒸、烤、燉、炒、燜、拌等料理手法，搭配天然辛香料提味，兼顧健康與口感，讓每一份素食午餐都能達到營養均衡，並提升整體餐點質感。

市長黃偉哲表示，低碳飲食、多菜少肉已成為全球飲食趨勢，透過選擇蔬食，不僅有助健康，也能為地球永續盡一份心力。不過，市售素食料理常仰賴加工食品增加變化，若攝取過量反而影響健康，因此學校午餐在素食設計上更需謹慎把關，透過專業團隊嚴選食材、精準調味，讓孩子在校園中吃得安心又美味。

教育局長鄭新輝指出，臺南市學校午餐長年深獲好評，不僅全面推動「每週一蔬食」低碳飲食日，也持續辦理學校午餐廚藝競賽，並將歷年優質菜單彙整於「臺南市學校午餐教育資訊網」，成為各校發想菜單的重要資源。每日午餐無論葷素，皆同等重視營養與品質，透過食材色彩、特性與風味搭配，讓學童在用餐中自然認識永續飲食、在地文化與環境生態。

在餐點設計上，各校也展現十足創意。復興國小顛覆傳統素食想像，推出素食也能享用的「熱狗麵包」，搭配梅粉地瓜薯條，讓餐桌充滿異國風情；新南國小以「在地暖食套餐」為主題，結合沙嗲與焗烤巧思，並運用在地毛豆製作湯品，口感層次豐富又溫潤；佳里國小則秉持「素食不打折」理念，設計乳酪地瓜芝麻球、吉拿棒、銀芽豆包捲、湖南蛋等創意料理，展現校園午餐的無限可能。

教育局表示，學校午餐不只是營養補給，更是重要的飲食教育與文化體驗平台，透過營養師的專業巧思與廚師團隊的用心手藝，讓學生從小培養健康飲食觀念，翻轉社會對素食「單調、不好吃」的刻板印象，認識蔬食同樣可以兼具美味、營養與特色。

【留氧氣給傷者】氣切急救50分鐘！ 勇消詹能傑不幸殉職

