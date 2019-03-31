力挺韓國瑜拼高雄經濟　王金平：黨若徵召韓選總統會尊重

記者林悅／台南報導

前立法院長王金平31日上午在台南指出，他力挺韓國瑜拼高雄經濟，並以實際行動，邀請全國商業總會、工業總會共600多位企業家，到高雄與韓市長座談，了解高雄投資環境，以實際行動力挺韓市長拼經濟，他希望國民黨近期敲定總統大選提名辦法，如國民黨最後徵召韓國瑜選總統，他也表示尊重！

▲前立法院長王金平希望國民黨近期敲定總統大選提名辦法，如國民黨最後徵召韓國瑜選總統，他也表示尊重。（圖／記者林悅翻攝）

王金平指出，韓國瑜市長一再表明會在4年高雄市長任內，為高雄市拼經濟，一定要讓高雄經濟翻轉，讓人民過好生活，他力挺韓市長，並以實際行動幫助韓市長，例如他於2019年1月25日邀請全國商業總會400多位企業家，到高雄與韓市長座談，了解高雄投資環境。

王金平說，他2月底也去找工業總會，安排3月6日與韓市長座談，原本日期敲定，但韓國瑜市長表示，因能在現場時間不多，所以他安排改在4月2日聚餐，4月3日在高雄漢來飯店舉辦座談，屆時會有200多位重量級企業家與韓國瑜市長座談，了解高雄投資環境，以實際行動力挺韓國瑜市長拼經濟，高雄除了庶民經濟能翻轉外，產業經濟也可翻轉，這樣高雄經濟發展才可長可久。

對於王金平力挺韓國瑜在高雄拼經濟，是否讓外界解讀王金平挺韓，是不要讓韓選2020總統，王金平嚴詞否認，並表示這是兩碼事，王金平指出，韓國瑜要拼高雄經濟，他從選前就一直幫忙力挺，他是高雄市民，當然要力挺韓市長拼經濟，並以實際行動幫忙、挺他！如韓市長有選2020年總統大選的意願，他會尊重，黨主席有意願他也會尊重。高雄市發展是我們的責任，拼經濟也是大家共同的目標，要讓高雄能成為國際大都市。

王金平希望國民黨中央近期內儘快敲定總統提名辦法，被問到如果國民黨最後採徵召韓國瑜參選2020年總統，王金平對此也表示會「尊重」！