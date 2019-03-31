全台祀典大天后宮春祭　王金平亞獻禮主祭

記者林悅／台南報導

全台祀典大天后宮3月31日上午10時，恭賀天上聖母1060周年聖誕，依例舉行春祭媽祖大典，中華傳統宗教總會總會長、前立法院長王金平，擔任亞獻禮的正獻官、大天后宮主委曾吉連及友宮廟代表、企業界代表等，分別擔任陪祭官，依古禮進行祭典。

▲全台祀典大天后宮恭賀天上聖母1060周年聖誕，依例舉行春祭媽祖大典，中華傳統宗教總會總會長、前立法院長王金平，擔任亞獻禮的正獻官，依古禮進行祭典。（圖／記者林悅攝，下同）

在台灣眾多媽祖廟中，全台祀典大天后宮是台灣第一座官建官祀的媽祖廟，也是唯一列入官方春秋祭典的媽祖廟﹔康熙23年，水師提督施琅建議將台灣收入版圖，設郡一、縣三，正式統治台灣；並以媽祖顯靈助戰之由，奏請朝廷下旨敕封媽祖為天后於大天后宮，禮部派員來台「奉旨諭祭」，御賜「駐鎮台郡大天后宮護國庇民天后之璽」玉璽一枚。這是台灣媽祖廟的首廟，也是台灣媽祖信仰的本山。

大天后宮今年春祭典禮依例將仿古禮進行，邀請台南市黃偉哲市長及前立法院長、現任中華傳統宗教總會總會長王金平，分別擔任初獻禮與亞獻禮的正獻官、大天后宮主委曾吉連及友宮廟代表、企業界代表等，分別擔任陪祭官。依排班、啟扉後開始祭典，鳴炮、擂鼓三通、鳴鐘九響，行迎神禮，祈求風調雨順、國泰民安、國政順利、境土和平、工商樂利、四業日盛。

▲台南市黃偉哲市長擔任初獻禮正獻官、祈求風調雨順、國泰民安、國政順利、境土和平、工商樂利、四業日盛。

正獻官分別行初獻禮、亞獻禮、終獻禮，上香、獻爵、獻帛、獻花、獻茶、獻果及誦詩與佾舞，並向天上聖母行三跪九叩禮，然後恭讀祝文，望燎後行送神禮、退班，典禮將歷時約1個小時。

農曆3月23日（國曆4月27日）是天上聖母誕辰，祀典大天后宮規劃一系列祈福活動。祀典大天后宮主委曾吉連指出，為讓信眾同沾媽祖誕辰喜氣，廟方製作一對「壽桃」，農曆3月20至22日舉辦祈福法會，登錄參加者姓名於壽桃及疏文上誦經祈福，農曆3月21至23日中午並備有平安壽麵為諸位大德添福延壽，歡迎善男信女共襄盛舉。