　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

全台祀典大天后宮春祭　王金平亞獻禮主祭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

全台祀典大天后宮3月31日上午10時，恭賀天上聖母1060周年聖誕，依例舉行春祭媽祖大典，中華傳統宗教總會總會長、前立法院長王金平，擔任亞獻禮的正獻官、大天后宮主委曾吉連及友宮廟代表、企業界代表等，分別擔任陪祭官，依古禮進行祭典。

▲全台祀典大天后宮恭賀天上聖母1060周年聖誕，依例舉行春祭媽祖大典，中華傳統宗教總會總會長、前立法院長王金平，擔任亞獻禮的正獻官，依古禮進行祭典。（圖／記者林悅攝，下同）

▲全台祀典大天后宮恭賀天上聖母1060周年聖誕，依例舉行春祭媽祖大典，中華傳統宗教總會總會長、前立法院長王金平，擔任亞獻禮的正獻官，依古禮進行祭典。（圖／記者林悅攝，下同）

▲全台祀典大天后宮恭賀天上聖母1060周年聖誕，依例舉行春祭媽祖大典，中華傳統宗教總會總會長、前立法院長王金平，擔任亞獻禮的正獻官，依古禮進行祭典。（圖／記者林悅攝，下同）

在台灣眾多媽祖廟中，全台祀典大天后宮是台灣第一座官建官祀的媽祖廟，也是唯一列入官方春秋祭典的媽祖廟﹔康熙23年，水師提督施琅建議將台灣收入版圖，設郡一、縣三，正式統治台灣；並以媽祖顯靈助戰之由，奏請朝廷下旨敕封媽祖為天后於大天后宮，禮部派員來台「奉旨諭祭」，御賜「駐鎮台郡大天后宮護國庇民天后之璽」玉璽一枚。這是台灣媽祖廟的首廟，也是台灣媽祖信仰的本山。

▲全台祀典大天后宮恭賀天上聖母1060周年聖誕，依例舉行春祭媽祖大典，中華傳統宗教總會總會長、前立法院長王金平，擔任亞獻禮的正獻官，依古禮進行祭典。（圖／記者林悅攝，下同）

大天后宮今年春祭典禮依例將仿古禮進行，邀請台南市黃偉哲市長及前立法院長、現任中華傳統宗教總會總會長王金平，分別擔任初獻禮與亞獻禮的正獻官、大天后宮主委曾吉連及友宮廟代表、企業界代表等，分別擔任陪祭官。依排班、啟扉後開始祭典，鳴炮、擂鼓三通、鳴鐘九響，行迎神禮，祈求風調雨順、國泰民安、國政順利、境土和平、工商樂利、四業日盛。

▲台南市黃偉哲市長擔任初獻禮正獻官、祈求風調雨順、國泰民安、國政順利、境土和平、工商樂利、四業日盛。

▲台南市黃偉哲市長擔任初獻禮正獻官、祈求風調雨順、國泰民安、國政順利、境土和平、工商樂利、四業日盛。

▲台南市黃偉哲市長擔任初獻禮正獻官、祈求風調雨順、國泰民安、國政順利、境土和平、工商樂利、四業日盛。

正獻官分別行初獻禮、亞獻禮、終獻禮，上香、獻爵、獻帛、獻花、獻茶、獻果及誦詩與佾舞，並向天上聖母行三跪九叩禮，然後恭讀祝文，望燎後行送神禮、退班，典禮將歷時約1個小時。

▲全台祀典大天后宮恭賀天上聖母1060周年聖誕，依例舉行春祭媽祖大典，中華傳統宗教總會總會長、前立法院長王金平，擔任亞獻禮的正獻官，依古禮進行祭典。（圖／記者林悅攝，下同）

農曆3月23日（國曆4月27日）是天上聖母誕辰，祀典大天后宮規劃一系列祈福活動。祀典大天后宮主委曾吉連指出，為讓信眾同沾媽祖誕辰喜氣，廟方製作一對「壽桃」，農曆3月20至22日舉辦祈福法會，登錄參加者姓名於壽桃及疏文上誦經祈福，農曆3月21至23日中午並備有平安壽麵為諸位大德添福延壽，歡迎善男信女共襄盛舉。

ET快訊
高中麻吉喜酒！大媽3人組亂入「一上就先打包」　他包3600更
快訊／林珈安生了！「濃密黑髮寶寶」報到　親餵母乳照逼哭人
女兒爆血掛急診！綠島醫「現在休息」：等我吃飯1hr　媽崩潰

關鍵字：大天后宮,春祭,王金平,亞獻禮,主祭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

清水深夜惡火「3高中子女重傷」父母雙亡　鄰居嘆：祖父母在國外旅遊

藍寶堅尼逆向撞油罐車！　「超跑撞爛大車翻山谷」南迴公路塞爆

藍寶堅尼南迴逆撞油罐車　駕駛卡車內畫面曝！網轟把公路當賽道

KTV合唱完最後一首歌...3男女互相擁抱道別：我陪你　旅館內輕生

快訊／新北環快下驚見「男子卡縫隙」！頭套紅色塑膠袋死亡

騎士遭水泥車輾爆頭　女兒見「爸爸蓋著棉被」淚崩

蘆洲女劈腿2人夫遭小王砍斷頸動脈亡　男被刺「臟器外露」逃超商求救

全台祀典大天后宮春祭　王金平亞獻禮主祭

善警攔查交通違規　意外查獲攜毒現行犯

布袋戲偶衣大師陳有豐　讓戲偶充滿生命力

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

3分鐘vs1小時...拖半天才要出門 男女習慣大不同你是哪一種？

睽違12年！台北→塞班島6月開航　不到4小時就到美國還免簽證

酒駕累犯！工資幾乎都花在買酒　17年被抓8次...警直呼「太誇張」

嘉義台式漢堡完勝麥當勞30年　豪邁洋蔥煎肉排在地人激推！

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

全台祀典大天后宮春祭　王金平亞獻禮主祭

善警攔查交通違規　意外查獲攜毒現行犯

布袋戲偶衣大師陳有豐　讓戲偶充滿生命力

推動智慧教育工作　屏東縣智慧教育發展協會成立　

全台首場桐花祭　嘉義市圓林仔社區浪漫登場

全國最長苦楝樹隧道在六腳　邊逛市集邊賞花

布袋國中開心農場　自種天然有機蔬菜種

鹿草西瓜節邁入第12年　西瓜和西瓜汁免費吃喝

大同技術學院「一日志工」　街頭宣導長照2.0

大專校友盃慢速壘球錦標賽　32支球隊嘉市熱鬧開打　

【生肖週運勢】4/1-7　單身狗戀愛運不給力、馬兒職場人際要顧啊

一張圖秒懂　搬家冗物處理秘笈

329華友聯看好台南　南區推2案總銷逾10億

影／台企漢鼎精密爆炸釀7死！傷者「衣服剝落」全身黑逃出…慘照曝光

駕駛癲癇發作咬舌　休旅車撞電線杆一家5口送醫

上任後多了兩個兆元產業　蔡英文：這樣很厲害吧？

南韓青瓦台發言人金宜謙涉炒房請辭　揭發朴槿惠「閨密門」獲獎無數

愛迪達逼人剁手！　豆奶色、粉羅蘭可愛登場，三葉草還跑到鞋側

冬山鄉三清宮前醉男持汽車鎖打人砸車　警員也掛彩

還本型保單大受歡迎　業務員卻說2點不該買的原因

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

南投夫妻月入3萬生5胎！年輕爸..

船員不慎落海　海巡援送醫不治　

台南市警局長帶頭再出擊　展現執..

花蓮兒童月　遊樂場區推出兒童優..

風的運動場試營運　4小時湧5萬..

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金..

花蓮就業博覽會　30個攤位媒合..

血本無歸！4顆大白菜換1顆茶葉..

全國大專校友盃慢壘　嘉市開打

徐慶煌退出國民黨屏東縣一選區立..

鳳山肉圓競爭強　曾倒漂白水下毒

斗南沒店名香腸攤　3小時賣光光

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

佛光緣　成功女性畫展快樂談

更多熱門

相關新聞

王金平：黨若徵召韓選總統會尊重

前立法院長王金平31日上午在台南指出，他力挺韓國瑜拼高雄經濟，並以實際行動，邀請全國商業總會、工業總會共600多位企業家，到高雄與韓市長座談，了解高雄投資環境，他以實際行動力挺韓市長拼經濟，他希望國民黨近期敲定總統大選提名辦法，如國民黨最後徵召韓國瑜選總統，他也表示尊重！

臉書留言要韓國瑜專心拚市政？　王金平：兩碼事！

韓國瑜深夜「負責文」引王金平「挺你」

不選2020？韓國瑜：4年讓大家看見我履行對高雄諾言

韓訪陸遭批賣台　馬英九：哪這麼容易把台灣賣掉？

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

她私處流水8個月！醫傻眼：來不及了

正妹老師「拒拍片」遭男友割喉慘死

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

北一女手工全彩筆記！學霸賣40萬

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

連黃鐙輝都不知道！萁媽真實身分曝光

17年前憲憲家族伸援手！懷秋619字謝恩

日4/1公布新天皇元號通知195國「沒有台灣」

小玉、笑笑接吻了！　曝交往關鍵

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光

賓士停門口90分鐘！她打110報案秒傻眼

她掉手機　同班機夫婦侵占還裝傻

北部今晚14度連下6天　清明連假前2天全台有雨

前女友給新歡鑰匙　他PO文公審反被嗆

警追毒犯撞殘25歲女騎士！檢不起訴

更多

最夯影音

更多

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面