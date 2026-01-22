　
地方 地方焦點

冷氣團發威急凍北台！瑞芳暖警「借衣」救失溫女　家屬感動致謝

▲冷氣團發威急凍北台！瑞芳暖警「借衣」救援失溫女。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲天冷心暖！瑞芳警寒流中「借衣」救失溫婦，巧合幫找回衣物和錢包。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

全台寒流來襲，新北市瑞芳山區今（21日）清晨氣溫驟降至攝氏11度，加上濕冷冬雨，體感溫度更低。一名57歲黃姓女子身穿單薄衣物在街頭遊蕩，冷得全身發抖。所幸熱心民眾通報，瑞芳警分局四腳亭派出所員警迅速到場，不僅向店家「借衣救急」為她保暖，更陪同她找回遺失的外套與錢包，暖心舉動讓趕抵現場的家屬感動不已。

民眾通報 員警火速救援

21日上午近10時，瑞芳警分局四腳亭派出所警員高子涵、黃偲凱接獲報案，指瑞芳區中央路有一名中年女子在雨中徘徊，衣著單薄。兩人趕抵現場後，發現黃姓女子已在寒風中瑟縮不止、臉色發白，明顯出現失溫前兆。

員警見狀立即向附近店家商借禦寒衣物，為黃女披上保暖，同時透過當地里長聯繫家屬。過程中，員警耐心安撫黃女情緒，並嘗試了解她在外遊蕩的原因。

巧合連結 找回失物

就在員警協助黃女之際，四腳亭火車站站務人員通報，在站內女廁發現不明人士遺留的衣物和錢包；員警憑藉職業敏感度，推測可能是黃女所有，於是耐心引導並陪同她前往車站確認。

經查證，該批物品確為黃女所有，員警隨即協助她將外套穿好，細心照料避免她繼續受凍。黃女在家屬趕抵前，已獲得妥善的保暖與照顧。

家屬感激 瑞芳警籲社區互助

家屬到場後，見到黃女平安無事且受到警方溫暖照顧，激動地向員警連聲道謝。「這麼冷的天，還好有警察幫忙！」家屬表示，非常感謝警方及時伸出援手，避免可能發生的意外。

瑞芳警分局新任分局長高繼鴻表示，這波冷氣團來勢洶洶，警方已加強巡邏，關懷轄內獨居長者與弱勢族群。他同時呼籲民眾發揮鄰里守望相助精神，若發現有需要協助的對象，請立即撥打110通報，警方將隨時提供協助，共同守護社區平安度過寒冬。

