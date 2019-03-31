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影／屁孩狠咬一口！護理師手烙下「深齒痕」紅腫痛爆　恐龍家長裝沒看見

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突發中心／綜合報導

一名護理師31日協助醫師看診的時候，被小病患狠咬一口，沒想到對方父母不但沒有道歉，還無視小孩舉動，從頭到尾都沒有制止，讓她傻眼痛批「現在咬人，長大之後呢」。許多網友看完後也紛紛表示同情，「現在的父母都過於溺愛孩子。」

▲▼女護理師被小病患咬。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲齒痕超深。（圖／翻攝自爆怨公社）

女網友在「爆怨公社」寫道，「身為父母的，完全無視孩子做出傷害別人的行為，也沒去阻止他，還一付不關他們的事、理所當然的樣子，教養和教育孩子的部分真的很失敗，難怪現在屁孩一堆。」

從照片中可以看見，嫩白的手上有深深的齒痕，過了半小時周圍還繼續紅腫，足見當時咬合力道有多大。只是讓女網友更生氣的是，小病患的母親完全沒有不好意思的態度，甚至連一句道歉都沒有。

許多網友看完後紛紛表示「這要是我的小孩我會一巴掌直接下去，不要說打小孩巴掌不好，現在不教何時才能教」、「遇到恐龍家庭」、「天啊，要是我就直接巴我小孩的嘴，然後一萬句對不起」、「最多父母只會說『以後有小孩你就知道了』，拜託，如果這樣根本不配當父母」。

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關鍵字：護理師,女護理師,診間,小孩,恐龍家長,看診,,屁孩,咬一口

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