藍寶堅尼南迴逆撞油罐車　駕駛卡車內畫面曝！網轟把公路當賽道

記者陳崑福／屏東報導

南迴公路台九線屏東縣獅子鄉草埔附近31日上午發生一起車禍，一輛價值千萬元的超跑「藍寶堅尼」與油罐車發生碰撞，巨大撞擊力造成超跑車頭全毀，駕駛受困車內，油罐車則翻落路旁草叢，整輛車翻覆、車底朝天，造成交通受阻，該起車禍，造成兩人受傷，警消獲報已前往救援，已將傷者分別送醫救治。

▲超跑「藍寶堅尼」與油罐車發生碰撞，車頭全毀，駕駛受困車內。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼油罐車翻落山谷、藍寶堅尼車頭全毀。

轄區的枋寮警方初步研判肇事原因，是超跑跨雙黃線逆向與對向中油發生碰撞後，造成油灌車失控摔落邊波坡下，惟確定原因，還待進一步確認。

▲警消救援。

車禍發生後，被路過車輛的行車記錄器拍下， po在台東臉書災害通報中心上，畫面清楚看到藍寶堅尼的車頭全毀，駕駛受到驚嚇，坐在車內，油罐車翻落山谷，令人怵目驚心。許多網友留言「又是台九線逆向超車」、「把公路當賽車升天比較快」、「彎路超車要注意全安」、「美美的車邊廢鐵」、「希望人員平安」等。

車禍發生後一度影響交通，經搶救後已恢復通行。警消人員表示，這起超跑與油罐車相撞車禍，發生在上午8時零8分，發生地點在於獅子鄉台9線466.5公里往屏東方向，車禍發生後油罐車掉落山谷，超跑車頭全毀，駕駛受困駕駛座。

消防人員接獲報案，出動枋山分隊、獅子分隊、車城分隊、特搜大隊、枋寮分隊、恆春分隊等，各式消防車輛11車22人，由第四大隊陳建男大隊長指揮，救災車輛到場後發現有2人受困，其中一位超跑司機、一位油罐車司機。

經50多分鐘搶救，將50歲超跑司機左手臂、右小腿骨折，意識清醒，送往南門醫院急救，40歲油罐車司機，左小腿骨折，意識清醒送往枋寮醫院治療。