地方 地方焦點

台南市府鐵腕掃蕩非法回填！環檢警聯手開挖19處　營建廢棄物全現形

記者林東良／台南報導

台南市政府強力展現守護國土與環境的決心，針對非法回填廢棄物行為祭出重拳。市府結合台南地檢署、環境部環境管理署南區環管中心、市警局刑警大隊及環保局，組成「環檢警結盟」專案小組，自2024年至2025年間鎖定魚塭、荒地及光電案場展開查緝，成果豐碩。

環保局指出，專案期間在七股、善化、安南、關廟、左鎮及南區等地，執行搜索與開挖共計19處、30次行動，查獲多起非法填埋營建混合廢棄物案件，全案已由臺南地檢署偵查終結，依法究辦相關責任人。

此次聯合稽查動員約350人次、機具20餘輛次，搜索光電案場、荒地及魚塭地等78處所，現場查獲非法回填物包括廢水泥、磚塊、瀝青刨除料、鋼筋、木材、電線及電路板等營建事業廢棄物，嚴重破壞土地及環境。

環保局長許仁澤表示，行為人未經許可提供土地回填、堆置廢棄物，或未領有廢棄物清除處理相關文件即從事清除、處理行為，已違反《廢棄物清理法》第46條第3款及第4款規定，最重可處1年以上、5年以下有期徒刑，並得併科新臺幣1500萬元以下罰金。

針對查獲的非法填埋廢棄物，環保局將責令清理義務人提出清理計畫書，辦理後續清理作業，必要時邀請專家學者共同審查改善方案可行性，經核准並報請台南地檢署同意解除證據保全後，要求儘速完成合法清理。

環保局強調，對非法棄置行為採取「零容忍」態度，一經查獲即從嚴究辦，絕不寬貸。未來將持續加強查核，除配合檢調單位實地勘驗外，也將持續運用電子圍籬、跨縣市合作等科技執法手段，落實源頭管控，強力打擊不法光電場及破壞國土、污染環境等犯罪行為。環境部亦將推動《循環經濟促進法》，結合加強稽核與末端執法，全面杜絕非法棄置廢棄物情事。

關鍵字：

台南鐵腕掃蕩非法回填環檢警營建廢棄物

