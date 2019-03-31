不選2020？　韓國瑜深夜「負責文」引王金平「挺你」

▲韓國瑜、王金平。（合成圖／翻攝臉書、記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

對於參選總統之事，高雄市長韓國瑜天天被追問，也是2020總統大選局勢的最大變數。韓國瑜30日晚間在臉書發文表示，「人所能負的責任，我必能負；人所不能負的責任，我亦能負」，只要為了高雄好，所有難關他會一肩挑起。對此，前立法院長王金平也在貼文底下留言，「韓市長，永遠挺你，大力支持！」。

韓國瑜在臉書發文表示，「如果我沒在政治人生中摔過跤，或許我會迷戀眼前這些包裹著蜜糖的毒藥—名利、掌聲、網路聲量、韓流現象；但這一切對於沉寂了17年的我來說，卻是如鏡花水月、如夢幻泡影。」他知道這些東西一段時間後都會消退，他也非常明白，自己這次可以當上高雄市長，是幾十萬高雄人願意給他一次機會，因為大家想要過好日子、渴望看見改變，所以才把寶貴的一票投給他。

韓國瑜指出，從以前到現在，每雙實實在在握過的手、那些他真真切切看到的熾熱眼神，他又怎麼能忘、怎麼敢忘？他從以前就常說，他什麼都不怕，就是怕丟臉，他永遠把人民擺在第一，一直重申要全力為高雄拚經濟、給高雄市民過好日子，如果政治人物都只想到自己的錦衣玉食，連最基本的都給不了百姓們，又怎麼能不丟臉、能不慚愧？

韓國瑜提到，看人挑擔不吃力，事不經歷不知難，所有一切，他皆問心無愧，又何怕之有？「只要為了高雄好，所有難關我會一肩挑起，就算踉踉蹌蹌、步履維艱，也會一步一腳印的走下去，就這四年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變。人所能負的責任，我必能負；人所不能負的責任，我亦一肩擔起、起走無悔。」

▲王金平也留言回應，「韓市長，永遠挺你，大力支持！」（圖／翻攝自韓國瑜臉書）