陳志洗錢帝國崩塌！　柬埔寨「太子銀行」將公開拍賣

▲ 陳志已被剝奪柬埔寨國籍。（圖／翻攝自Prince Holding）

記者陳宛貞／綜合外電報導

柬埔寨國家銀行委任的太子銀行（Prince Bank）清算人23日宣布，將公開拍賣該行貸款組合，透過變現資產籌措現金償還存戶與債權人。這是太子集團創辦人陳志被捕並引渡中國後，其商業帝國清算程序的最新進展。

2月6日前提交意向書 僅開放合規機構參與

根據《柬中時報》，清算人Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting強調，競標活動將在監管機構嚴格監督下進行，僅開放合規的銀行及金融機構參與。有意競標者須於2月6日前提交意向書，得標機構必須以現金支付取得債權。公告明確指出，「此舉是為最大程度保障銀行存戶及債權人利益」，屬於清算程序正常環節。

公告中提到，太子銀行借款人仍須持續履行還款義務，所有抵押品與貸款文件將依法妥善保管。一旦資產出售完成，貸款債權人將從太子銀行轉為收購方，但原有利率、還款期限與抵押條款預計維持不變。

▲ 金邊市一間太子銀行分行。（圖／翻攝自柬中時報）

陳志獎學金終止 洪森接手418名學生學費

另一方面，陳志落網使得以他名義設立的「陳志獎學金」項目終止，波及418名在學中的大學生。參議院主席洪森接獲教育部報告後，決定支援這些學生的學費直至本科畢業，但不包含每月生活補助。受影響學生多來自經濟困難家庭，就讀資訊科技、國際商務管理等科系。

陳志涉跨國詐騙洗錢 多國執法行動追捕

陳志自2015年掌舵太子集團，事業版圖橫跨30多國，但因涉嫌跨國詐騙與洗錢遭美國司法部起訴，南韓、泰國、新加坡與香港等多國也陸續採取執法行動。柬埔寨國家銀行22日宣布強制太子銀行進入清算，並暫停所有新增服務。