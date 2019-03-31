KTV合唱完最後一首歌...3男女互相擁抱道別：我陪你　旅館內輕生

▲大家互相吐苦水、抱怨生活，在負面情緒下，3人決定輕生。示意圖與本案無關。（圖／記者陳玉攝）



地方中心／基隆報導

基隆一名吳姓男子與沈姓、周姓女友人31日在ktv歡唱，3人大吐苦水，互相抱怨債務、婚姻問題，沒想到結束後竟相約到旅館燒炭輕生。警方表示，目前3人意識清楚，後續也會安排社工對他們進行輔導。

警方表示，清晨5時許接獲旅館人員報案，指稱有3名男女入住旅館，但神色有異，懷疑他們要輕生；果然人員一到現場就發現房間門口被封住，敲門也沒有人回應，立即請旅館員工拿出備用鑰匙破門而入，只見屋內有燃燒中的炭盆，而3男女各自躺在一處，幸好意識都清楚。

警方調查，3人分別是吳姓男子（22歲）、沈姓女子（18歲）以及周姓女子（19歲），吳男因有債務問題，原本就預想好與姊妹們唱完最後一首歌、吐完苦水後就要輕生，而沈女是婚姻不美滿，心情不好、周女則是本身就有憂鬱症，在負面情緒的籠罩下，3人先互相擁抱，決定作伴自殺「我陪你」。

警方指出，初步檢視3人無明顯外傷，由於怕他們還有吞藥，因此立即將人送往醫院檢查，目前意識都清楚，已經通知家人，後續也將安排社工單位進行輔導。

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