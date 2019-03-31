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社會 社會焦點 保障人權

蔡英文維安警車占停私人土地　市場管理員怨「鴨霸」：民不與官鬥　

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▲菜市場私人停車場未被告知情況遭警車臨停，管理員轟警察鴨霸。 。（圖／記者地方中心攝）

▲菜市場私人停車場成了總統維安警車的臨時停車場，讓市場管理員轟警察鴨霸。（圖／記者地方中心攝）

地方中心／高雄報導

總統蔡英文來到高雄鳳山一間廟宇參拜，高雄市警察局鳳山分局不僅出動轄區警力，還找來其他分局支援，只是支援警力的車輛臨時停放在距離廟宇旁不到一百公尺的菜市場當中，讓菜市場管理員相當生氣，因為菜市場停車位是屬於私人土地，事前都沒有人跟他們告知，就成了警車臨時停車場，讓這名管理員大罵根本是鴨霸，還嘆了口氣：「民不與官鬥」。

總統蔡英文來到鳳山這間廟宇參拜，大約是在31日上午約快11點左右離開，一名高雄市警察局高階警官在勤務結束，走回菜市場停車場時，管理員一看到他，就對這名警官表示自己有不被尊重的感覺，當場表示警察真的很過份；原來菜市場停車場是屬於私人土地，警車要地方臨停事前都沒有講一聲，痛批警察心態「真鴨霸」。

▲菜市場私人停車場未被告知情況遭警車臨停，管理員轟警察鴨霸。 。（圖／記者地方中心攝）

▲菜市場私人停車場有貼出告示，未承租車位請勿進入 。（圖／記者地方中心攝）

雖然這名高階警官有安撫，試著要疏除民怨，不過這名管理員仍然是怒氣難消，向記者表示警車要來停放這邊，雖然事前警方有先跟菜市場攤商詢問，攤商告知要停車要先知會這個菜市場的管理處，可是管理員說都沒有說，31日上午就看到一堆警車停放在停車場了，不過為了總統維安工作順利，他也忍下這口怨氣，等到勤務結束後才跟這名高階警官來抱怨。

據了解這塊土地是屬於私人土地，規劃有停車格，不過牆壁上就貼有告示「專屬車位外車禁停」，甚至還有「未承租車輛請勿進入，否則上鎖，每次開鎖費2000元，請君子自重」等。管理人員表示，雖然是菜市場沒錯，但是這邊租金一個月25萬，若是像這樣隨意就停車，顧客沒有地方停車會連帶影響到攤商的生意，之前甚至還發生過，免費給別人停車，但營業時間到了，請對方移車還遭到惡言相向，所以菜市場才會決議要變成收費停車場。

▲菜市場私人停車場未被告知情況遭警車臨停，管理員轟警察鴨霸。 。（圖／記者地方中心攝）

▲菜市場私人停車場有貼出告示：「專屬車位外車禁停」 。（圖／記者地方中心攝）

管理人員還氣到要向媒體投訴，因為他認為這種未經過同意就停車，已經有「侵犯私人土地」，身為維安的警方人員不應該「知法犯法」，管理員也強調只要有打招呼，一定會配合警方維安提供場地，只是這種情況深深覺得不夠被尊重，就算滿腹怨氣也無處發洩，大嘆「民不與官鬥」。

高雄市議員鍾易仲表示，會發生這種情況，就是警方事先勘查並不確實，應該要檢討，因為維安動員的車輛不少，應該要有完善的配套規劃，而且不能造成民怨，這樣的情況只會影響到民眾對總統的觀感，質疑是否有跟民眾站在一起。

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關鍵字：蔡英文,總統,維安,車隊,警車,停車場,菜市場

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