地方 地方焦點

221世界母語日登場　台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

記者林東良／台南報導

為響應221世界母語日，台南市教育局21日上午在中西區協進國小舉辦「台南市2026年推動221世界母語日表揚推展本土語言績優學校與人員頒獎典禮」，表揚長期投入母語教育、推動本土語言有成的學校、教師與學生。

典禮現場亮點不斷，其中新市國中學生以母語新詩書寫震災互助歷程奪冠，感動全場，也展現台南母語教育結合文學與生活的深厚能量。

本次表揚活動由教育局長鄭新輝代表市府出席，肯定學生在「小小Vlogger遊台南」、「母語 Podcaster」、「我詩故我在」及「魔法語花一頁書」等母語競賽中的亮眼表現，同時嘉勉長年耕耘母語教育的績優人員。教育局指出，相關競賽結合影像創作、數位科技與文學書寫，讓母語不再只是課堂知識，而是能被實際使用、被創作、被感受的生活語言。

市長黃偉哲表示，母語是族群文化與世代記憶得以延續的重要根基，市府多年來持續推動母語生活化，鼓勵親師生將母語自然融入日常溝通與創意表現，讓母語不只存在於教材中，更能回到家庭、走進社區與生活。未來也將持續營造友善的母語學習環境，結合學校、社區與家庭的力量，深化文化認同，讓母語在校園與社會中被持續使用與理解。

教育局長鄭新輝指出，台南在推動母語教育時，特別鼓勵學校依學生語言背景與校園情境，發展多元活用方式，例如在課程與活動中練習口語表達，或透過數位工具記錄地方故事、長輩記憶，讓母語自然融入孩子的學習與成長歷程。他期盼透過學校、社區與家庭共同參與，讓母語不只是課堂上的學習內容，而是孩子連結家鄉與文化的重要橋梁。

典禮中，多位學生表現格外吸睛。其中西港國小在「小小Vlogger遊台南」競賽中表現亮眼，學生以母語入鏡走讀「西港八份」，透過影像紀錄地方故事，展現母語應用與在地文化的緊密連結。新市國中學生韓景淮則以新詩作品《行！咱作伙來去 Fata'an》，榮獲「我詩故我在」競賽第1名，作品以台語描寫花蓮地震期間民眾彼此扶持、自願投入救援、成為「鏟子超人」的過程，細膩呈現母語文學所承載的情感力量與社會記憶，獲得評審一致肯定。

此外，典禮也表揚長期投入母語教育的優秀人員。榮獲「本土語傑出個人貢獻獎」的文山國小教師陳崇民，長年致力於台語劇本創作與教學實踐，透過戲劇形式引導學生親近母語、理解文化內涵。他表示，希望持續以戲劇書寫母語之美，讓孩子在表演與創作中，自然使用母語、理解文化。

教育局進一步表示，為拓展母語學習的多元樣貌，今年再度攜手國立台南生活美學館，辦理「台南市2026世界母語日系列活動—『咱畫咱的話』畫作展覽」，精選45幅「魔法語花一頁書」競賽優秀作品，語別涵蓋台語、客語、原住民族語及新住民語。展覽自115年1月25日至3月8日展出，邀請市民走進展場，感受母語在當代生活中的多元風貌。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

相關新聞

