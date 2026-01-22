　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市周末發錢了！普發6千怎麼領　QA一次看

▲▼嘉義市普發6000元。（圖／翻攝自嘉義市政府）

▲嘉義市普發6000元。（圖／翻攝自嘉義市政府）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義市發錢了！市府將於本周六日，也就是1月24日、25日連續兩天，加碼普發每位市民6000元現金，以及65歲以上長輩每人1000元春節禮金，市長黃敏惠今(22)日前往台灣銀行嘉義分行點交約15.8億元現鈔，市警局出動警力全程戒護，確保發放作業安全無虞。詳細發放規則如下：

◆消費金發放對象：

1. 中華民國114年12月8日(含)前設籍且造冊日114年12月24日仍設籍之嘉義市市民。

2. 中華民國114年12月8日(含)前出生者，於115年2月6日前辦妥出生登記，並設籍於嘉義市者。

消費金發放額度：每人發放新臺幣6000元整。

▲▼嘉義市普發6000元。（圖／翻攝自嘉義市政府）

◆消費金領取方式：

1. 親自領取：須檢具領取通知單或影本、國民身分證(正本)及印章領取。

2. 未成年人(未滿18歲者)：由法定代理人領取，法定代理人應檢附通知單或影本、國民身分證(正本)、印章及未成年人之國民身分證(正本)、戶口名簿或戶籍謄本正本(三擇一)。

3. 委託他人領取：須檢具領取通知單或影本、委託書、委託人國民身分證(正本)及受託人國民身分證(正本)、印章，受託人(代領人)須為年滿18歲之成年人。

▲▼嘉義市普發6000元。（圖／翻攝自嘉義市政府）

◆消費金發放領取時間、地點：

(一) 第一階段(現金發放)

1. 主要發放日：115年1月24日(六)及1月25日，上午8時30分至下午4時，依通知單前往各區指定地點領取。

2. 未及於上述二日領取者，於115年1月30日、31日及2月6日、7日，上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬之聯合里辦公處補領。

(二) 第二階段(申請匯款)

1. 申請時間： 115年3月2日至3月15日，款項於115年4月30日前撥款入帳。

(1) 線上申請：網站另行公告。

(2) 書面申請：於東(西)區公所、東(西)戶政事務所官方網站下載轉帳申請表，並檢附國民身分證影本及臺灣銀行或郵局等二家金融機構存摺封面影本。

2. 未於期限內領取或申請轉帳者，視同放棄，不再發給。

▲▼嘉義市普發6000元。（圖／翻攝自嘉義市政府）

▲▼嘉義市普發6000元。（圖／翻攝自嘉義市政府）

▲▼嘉義市普發6000元。（圖／翻攝自嘉義市政府）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本超商結帳「收據記得拿」　他曝驚喜優惠
霍諾德挑戰101　26→90樓傾斜設計是「最恐懼階段」
幻術大仙結婚了　正妹妻曝光
害死1家5口　李惠雯全認罪「花掉八成的錢」
最大金主！美國今將「正式退出WHO」　18%資金沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

工會評鑑ING、勞工幸福不NG　台南市啟動2026年工會評鑑

守護弱勢安全　南消七大隊辦理無障礙福利之家搶救演練

搭錯車迷路深夜流落街頭　國中生遇「最暖靠山」送他回家

台中百貨福袋戰開打　兩大龍頭同步公開福袋內容

消防實務走向國際　台南消防大隊長邱淵明榮登國際傑出發明家名人堂

嘉義市周末發錢了！普發6千怎麼領　QA一次看

騎馬體驗親近農村生活　中埔共好市集本週六登場

玉山南橫布農祭儀文化展演　2/18至2/20梅山遊客中心登場

嘉義市1月24、25日普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

阻詐第一線警民聯手　台東縣警局攜手超商強化防詐防線

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

工會評鑑ING、勞工幸福不NG　台南市啟動2026年工會評鑑

守護弱勢安全　南消七大隊辦理無障礙福利之家搶救演練

搭錯車迷路深夜流落街頭　國中生遇「最暖靠山」送他回家

台中百貨福袋戰開打　兩大龍頭同步公開福袋內容

消防實務走向國際　台南消防大隊長邱淵明榮登國際傑出發明家名人堂

嘉義市周末發錢了！普發6千怎麼領　QA一次看

騎馬體驗親近農村生活　中埔共好市集本週六登場

玉山南橫布農祭儀文化展演　2/18至2/20梅山遊客中心登場

嘉義市1月24、25日普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

阻詐第一線警民聯手　台東縣警局攜手超商強化防詐防線

像在打兩個不同賽事！喬科維奇適應強風輕鬆晉級　大滿貫400勝只差一步

出包5次還在飛！直升機墜毀阿蘇火山　「業者黑歷史」曝光

普丁幫川普算好了！　格陵蘭「值10億美元」美國買得起

丟臉！台遊客為拍照無視清萊白廟「禁停留令」　奈何橋上與人互毆

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃　聯名泡系拉麵套餐限時開賣　

柬埔寨詐騙園區大掃蕩！南韓包機押回73人　不法金額破486億韓元

新人尾牙抽中10萬「不願請客」　老鳥喊不會做人：這也捨不得花

日本超商「收據記得拿」他曝驚喜優惠：免費換飲料！一票都換過

工會評鑑ING、勞工幸福不NG　台南市啟動2026年工會評鑑

洗衣機油漆磨損也要賠！房東檢查房子2小時　男退租遭索賠8萬

黃沐妍婚禮爸爸致詞超有哏　喊話女婿：堅持不退貨！

地方熱門新聞

嘉義市普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

台東多元職訓　開辦7類失業者課程

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

桃園智慧青農培力輔導　打造智慧農業新基地

桃園中路微型轉運站啟用　提升公車調度效率

周矢綾接任　桃園市警局志工大隊長

投檢、犯保協助遭保母虐傷印尼男童康復返鄉

桃園「替代役公益大使團」　服務啟動

台南南區眷村年貨大街接力登場黃偉哲邀市民走進眷村迎新春

世外桃源基金會　捐贈819部食材處理機

台南市府攜手台灣棒球名人堂協會亞太棒球訓練中心將設名人堂

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

桃園26億打造清淤專用道路　助推大龍門觀光新亮點

嘉義市周末發錢了！普發6千怎麼領一次看

更多熱門

相關新聞

嘉義市普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

嘉義市普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

嘉義市政府將於1月24日、25日連續兩天，加碼普發每位市民6,000元現金以及65歲以上長輩每人1,000元春節禮金，市長黃敏惠今(22)日前往臺灣銀行嘉義分行點交約15.8億元現鈔，確保發放作業安全無虞，並慰問第一線辛苦的工作人員。黃敏惠市長提醒市民，本次普發現金市府設置136處發放所，讓市民就近領取，請市民依通知單指定地點，攜帶身分證正本與印章前往領取。

嘉義市民中心北棟大樓今動土

嘉義市民中心北棟大樓今動土

嘉義市振興金今起發放　老人春節禮金同步

嘉義市振興金今起發放　老人春節禮金同步

嘉義市消費2千送200夜市券　普發6千效益放大

嘉義市消費2千送200夜市券　普發6千效益放大

嘉義市老人春節禮金1月24日開放領取

嘉義市老人春節禮金1月24日開放領取

關鍵字：

嘉義市現金發放春節禮金黃敏惠紓困

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

《Moving異能2》奉皙確定換人演！

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面