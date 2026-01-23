台東縣攜手國家太空中心推動固態糖廠火箭實作研習

▲台東縣攜手國家太空中心舉辦火箭實作研習，培育校園太空教育師資。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為啟發學生對太空科技的興趣，並為校園太空教育扎根，台東縣政府首度攜手國家太空中心（TASA），自23日起一連兩天於新生國中舉辦「114學年度國中小教師太空教育火箭實作研習」，透過實作導向課程，培育具備專業知能的太空教育種子教師。

本次研習課程師資陣容堅強，特別邀請國家太空中心（TASA）鄭琮生總監，以及國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）魏世昕助理教授親自授課，帶領縣內20位國中小教師進行教學示範型「固態糖廠火箭」實作，透過完整流程演練，協助教師將太空科學理論轉化為可實際運用於課堂的教學內容。

台東縣政府指出，本次研習有別於一般靜態科普講座，強調「親手做」的實戰經驗，課程內容涵蓋火箭氣動力設計、尾翼與降落傘製作，並包含專業的硝糖固態引擎製作流程，參與教師須實際進行原料調配、熔鑄製程及噴嘴結構組裝，學習過程具高度專業性與挑戰性。

研習第二天下午安排火箭實體發射示範與測試觀摩，讓教師完整體驗從理論設計、結構製作到發射驗證的全流程，強化跨領域統整與科學探究的教學視角，並確保教師具備將相關課程安全、有效帶回校園的能力。

此外，縣府也同步為暑假期間首度規劃舉行的「國中小硝糖火箭競賽」進行前置準備，透過本次研習培育具備專業知能與實作經驗的種子教師，作為後續競賽推動及校園教學的重要支撐。

縣長饒慶鈴表示，太空產業是全球未來發展的重要關鍵領域，台東的孩子不應受限於地理環境，同樣擁有探索宇宙的權利。縣府從教師端著手，透過專業火箭實作培訓，逐步建構校園太空教育能量，期盼教師將所學帶回校園，啟發更多孩子對科學、工程及太空科技的學習熱情。

縣府未來也將持續結合外部專業資源，透過課程、研習與競賽三軌並進，深化台東太空教育基礎，為國家厚植未來航太科技人才，讓台東教育與世界太空發展趨勢接軌。