　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

員林警2槍射逃逸贓車　近拍影像曝光！槍響瞬間畫面歪掉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者李忠憲／彰化報導

員林30日傳出槍響！警方懷疑馮姓男子所開的車是贓車，當街攔查，對方卻想衝撞落跑，員警當下連開2槍並追趕，近距離拍攝過程影片31日在臉書社團曝光。網友有人認為員警太慢開槍，也有人持肯定態度，認為應賦予警察更多權力，自保外也可保護民眾。

▲▼員警攔查疑似贓車，對方不從當街開槍。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）

▲員警見車上駕駛企圖衝撞，當街開槍射車輪。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）

員林警分局員林派出所警員劉俊毅30日下午巡邏時，發現一輛自小客車在南昌路員林戲院前併排停車，經查車牌發現是失竊車，立刻上前攔查，用警用機車擋住去路，要求下車受檢。駕駛馮姓男子卻無意下車，員警掏槍命令，對方卻企圖衝撞員警。劉員當機立斷拔槍朝車輛左前輪射擊2槍，此時員林分局線上4組員警已火速趕抵現場加入圍捕，馮男從中正路駕車又逃逸近1公里，轉進新義街時遭包圍只能乖乖就逮。警詢後，馮男遭依竊盜、妨害公務罪嫌送辦。

▲▼員警攔查疑似贓車，對方不從當街開槍。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）

▲警察攔查違停贓車，掏槍命令下車。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）

▲▼員警攔查疑似贓車，對方不從當街開槍。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）

有民眾用手機將現場過稱錄下，並放上臉書社團「彰化踢爆網」，影片可見，劉員氣勢十足要求對方下車，見對方要離開，立刻朝該車左前車輪開2槍，並騎上機車追捕。而錄影民眾因為槍響，嚇到不顧鏡頭，所幸沒有民眾因此受傷。

有網友認為，「喊三聲就可以直接開槍了，遲疑不決很危險」，「應該是經驗不足，因為沒有支援到達前都會怕。何況旁邊民眾的手機實況轉播，這多大的壓力啊」，也有網友持肯定態度並說，應該賦予警察更多權利，警察遲疑不敢開是怕又被投訴，像這種應該直接射破輪胎。請高層多給基層應該有的權利教育，不然警察很危險，「支持警察合法使用槍械！」

【更多新聞】

好心幫鄰居收包裹還代付錢遭譏「假會」　女醉後放火燒機車

騎士遭水泥車輾爆頭　女兒見「爸爸蓋著棉被」淚崩

「東豐自行車綠廊」水保工程砍樹成光頭惹議　中市府這樣說

ET快訊
常美冰店「切割韓流」生意反暴漲！店門排超長人龍　網喊：吃爆它
化肥卡車快爆炸！司機放棄「關鍵逃生20分」　駛到偏僻公路犧牲
民眾狂搖展品！漁光島藝術節開幕才1天…零件脫落「殘骸掉滿地」

關鍵字：開槍,贓車,員林,彰化,警察

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

清水深夜惡火「3高中子女重傷」父母雙亡　鄰居嘆：祖父母在國外旅遊

藍寶堅尼逆向撞油罐車！　「超跑撞爛大車翻山谷」南迴公路塞爆

藍寶堅尼南迴逆撞油罐車　駕駛卡車內畫面曝！網轟把公路當賽道

KTV合唱完最後一首歌...3男女互相擁抱道別：我陪你　旅館內輕生

快訊／新北環快下驚見「男子卡縫隙」！頭套紅色塑膠袋死亡

騎士遭水泥車輾爆頭　女兒見「爸爸蓋著棉被」淚崩

蘆洲女劈腿2人夫遭小王砍斷頸動脈亡　男被刺「臟器外露」逃超商求救

高雄和春戲院將熄燈　董娘舉債回收影票：風光上台也要優雅離開

高雄貧婦偷生第5胎！付不起「疝氣男嬰」5000手術費...陌生人抱走他

吾爾開希知名酒吧「操場」暢飲　騎車遭活逮...警沒認出他

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

3分鐘vs1小時...拖半天才要出門 男女習慣大不同你是哪一種？

睽違12年！台北→塞班島6月開航　不到4小時就到美國還免簽證

酒駕累犯！工資幾乎都花在買酒　17年被抓8次...警直呼「太誇張」

嘉義台式漢堡完勝麥當勞30年　豪邁洋蔥煎肉排在地人激推！

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

高雄和春戲院將熄燈　董娘舉債回收影票：風光上台也要優雅離開

高雄貧婦偷生第5胎！付不起「疝氣男嬰」5000手術費...陌生人抱走他

吾爾開希知名酒吧「操場」暢飲　騎車遭活逮...警沒認出他

買賣糾紛要紅包　狂男：割xx塞嘴巴．．．全新竹都知道　

快訊／基隆港碼頭「1車墜海」民眾目睹嚇傻　駕駛命危送醫

員林警2槍射逃逸贓車　近拍影像曝光！槍響瞬間畫面歪掉

影／屁孩狠咬一口！護理師手烙下「深齒痕」紅腫痛爆　恐龍家長裝沒看見

蔡英文維安警車占停私人土地　市場管理員怨「鴨霸」：民不與官鬥　

民運人士吾爾開希「酒駕被法辦」　酒測值達0.4毫克

藍寶堅尼南迴逆撞油罐車　駕駛卡車內畫面曝！網轟把公路當賽道

高雄和春戲院將熄燈　董娘舉債回收影票：風光上台也要優雅離開

玄奘大學攜手日商公司　培育橄欖球人才

高雄貧婦偷生第5胎！付不起「疝氣男嬰」5000手術費...陌生人抱走他

不斷更新／黃敬瑋敲進3打點　6局桃猿4比0統一

吾爾開希知名酒吧「操場」暢飲　騎車遭活逮...警沒認出他

不斷更新／黃恩賜回穩5局失2分　5局結束兄弟3：2富邦

「蔡韓對決」提前引爆？　蔡英文化身驚奇隊長KO韓國瑜

張紫妍唯一證人報警9hr沒人理！淚訴：如果我死了絕對不是自殺

韓國瑜或表態不選2020？　周錫瑋：相信他說到做到

日職／王柏融第4打席飛球遭接殺　3場打擊率0.230

社會熱門新聞

KTV合唱完最後一首歌...3..

她掉手機　同班機夫婦侵占還裝傻

藍寶堅尼逆向撞油罐車！南迴公路..

警追毒犯撞殘25歲女騎士！檢不..

小王談判惹情殺　女遭割頸亡男重..

清水深夜惡火　父母雙亡3子女命..

新竹男離奇自撞！求警先救女友　..

檢舉作弊反要道歉　小六女委屈淚..

天天在哪裡？　柯P到中二所找答..

騎士摔邊坡狂喊：救她　「女友」..

工人衝女廁尻　「噴射瞬間」門開..

萬華白皙美魔賣淫女打槍　示愛嫖..

國道4項「隱藏版違規」1次噴3..

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹..

更多熱門

相關新聞

喵少女9年後變「菜刀眼」飄嬸味

騙到1個傻奴才，不用再裝淑女了！彰化縣溪湖鎮貓友「雞堡爸」分享9歲喵皇「香雞堡」多年來的改變，只見牠兩手間原本有顆「愛心」，卻隨著發福變成「心碎」圖樣，原本的魅力眼波也變成厭世「菜刀眼」，喵少女逐漸飄出嬸味，讓網友笑是「女大十八變」。

2天送2吊死鬼！彰化市送肉粽路線曝光

不到3個月　屏東地區高齡者車禍發生6件死7人

警員、法寺造福滿州鄉　被喻活菩薩

西門紅樓3歹徒衝撞　萬華警反恐演練

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

她私處流水8個月！醫傻眼：來不及了

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

正妹老師「拒拍片」遭男友割喉慘死

連黃鐙輝都不知道！萁媽真實身分曝光

北一女手工全彩筆記！學霸賣40萬

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

17年前憲憲家族伸援手！懷秋619字謝恩

日4/1公布新天皇元號通知195國「沒有台灣」

爆血掛急診！綠島醫生：等我吃飯1hr

小玉、笑笑接吻了！　曝交往關鍵

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光

賓士停門口90分鐘！她打110報案秒傻眼

她掉手機　同班機夫婦侵占還裝傻

北部今晚14度連下6天　清明連假前2天全台有雨

前女友給新歡鑰匙　他PO文公審反被嗆

更多

最夯影音

更多

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面