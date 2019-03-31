員林警2槍射逃逸贓車　近拍影像曝光！槍響瞬間畫面歪掉

記者李忠憲／彰化報導

員林30日傳出槍響！警方懷疑馮姓男子所開的車是贓車，當街攔查，對方卻想衝撞落跑，員警當下連開2槍並追趕，近距離拍攝過程影片31日在臉書社團曝光。網友有人認為員警太慢開槍，也有人持肯定態度，認為應賦予警察更多權力，自保外也可保護民眾。

▲員警見車上駕駛企圖衝撞，當街開槍射車輪。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）

員林警分局員林派出所警員劉俊毅30日下午巡邏時，發現一輛自小客車在南昌路員林戲院前併排停車，經查車牌發現是失竊車，立刻上前攔查，用警用機車擋住去路，要求下車受檢。駕駛馮姓男子卻無意下車，員警掏槍命令，對方卻企圖衝撞員警。劉員當機立斷拔槍朝車輛左前輪射擊2槍，此時員林分局線上4組員警已火速趕抵現場加入圍捕，馮男從中正路駕車又逃逸近1公里，轉進新義街時遭包圍只能乖乖就逮。警詢後，馮男遭依竊盜、妨害公務罪嫌送辦。

▲警察攔查違停贓車，掏槍命令下車。（圖／翻攝臉書「彰化踢爆網」）

有民眾用手機將現場過稱錄下，並放上臉書社團「彰化踢爆網」，影片可見，劉員氣勢十足要求對方下車，見對方要離開，立刻朝該車左前車輪開2槍，並騎上機車追捕。而錄影民眾因為槍響，嚇到不顧鏡頭，所幸沒有民眾因此受傷。

有網友認為，「喊三聲就可以直接開槍了，遲疑不決很危險」，「應該是經驗不足，因為沒有支援到達前都會怕。何況旁邊民眾的手機實況轉播，這多大的壓力啊」，也有網友持肯定態度並說，應該賦予警察更多權利，警察遲疑不敢開是怕又被投訴，像這種應該直接射破輪胎。請高層多給基層應該有的權利教育，不然警察很危險，「支持警察合法使用槍械！」

【更多新聞】

►好心幫鄰居收包裹還代付錢遭譏「假會」 女醉後放火燒機車

►騎士遭水泥車輾爆頭 女兒見「爸爸蓋著棉被」淚崩

►「東豐自行車綠廊」水保工程砍樹成光頭惹議 中市府這樣說