春節送暖情意濃　議員潘貴蘭致贈在地好禮慰勞關山警分局

▲服務處主任張博翔(中)代表潘議員致贈在地禮盒，慰勞關山警察分局員警。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節將至，為感謝警察同仁全年無休、堅守崗位，守護地方治安與交通安全，台東縣議會議員潘貴蘭特別準備鹿鳴溫泉酒店精緻禮盒，向第一線執勤員警表達關懷與敬意。

23日上午，由潘貴蘭議員服務處主任張博翔代表潘議員，前往關山警察分局鹿野分駐所致贈慰勞品，為寒冷天氣中仍堅守勤務的員警們送上溫暖與祝福。

此次致贈之精緻禮盒內容包含鹿野在地土雞蛋燒、紅烏龍茶包及鹿鳴咖啡等在地特色產品，不僅傳遞春節祝福，也展現對地方產業的支持。張博翔主任表示，潘貴蘭議員長期關心基層警察辛勞，尤其春節前夕警察同仁肩負治安維護、交通疏導及為民服務等重任，盼透過在地好禮向員警表達誠摯感謝，祝福大家新年平安順心。

鹿野分駐所同仁對議員的暖心關懷深表感謝，表示在寒冬中收到這份用心準備的禮盒，倍感溫馨，也更增添持續投入勤務、守護鄉親安全的動力。分駐所同仁也表示，春節期間將持續加強治安與交通維護，確保民眾安心過好年。

此外，潘貴蘭議員亦將陸續致贈同款精緻禮盒至關山警察分局所屬各分駐（派出）所，讓更多基層警察同仁感受到春節前的關懷與祝福。關山警察分局對地方民意代表長期支持警政工作表達由衷感謝，並強調全體同仁將秉持為民服務精神，全力守護春節期間治安與交通安全，讓民眾度過平安、祥和的新年。