　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

春節送暖情意濃　議員潘貴蘭致贈在地好禮慰勞關山警分局

▲潘貴蘭議員致贈在地禮盒，慰勞關山警察分局員警。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲服務處主任張博翔(中)代表潘議員致贈在地禮盒，慰勞關山警察分局員警。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節將至，為感謝警察同仁全年無休、堅守崗位，守護地方治安與交通安全，台東縣議會議員潘貴蘭特別準備鹿鳴溫泉酒店精緻禮盒，向第一線執勤員警表達關懷與敬意。

23日上午，由潘貴蘭議員服務處主任張博翔代表潘議員，前往關山警察分局鹿野分駐所致贈慰勞品，為寒冷天氣中仍堅守勤務的員警們送上溫暖與祝福。

此次致贈之精緻禮盒內容包含鹿野在地土雞蛋燒、紅烏龍茶包及鹿鳴咖啡等在地特色產品，不僅傳遞春節祝福，也展現對地方產業的支持。張博翔主任表示，潘貴蘭議員長期關心基層警察辛勞，尤其春節前夕警察同仁肩負治安維護、交通疏導及為民服務等重任，盼透過在地好禮向員警表達誠摯感謝，祝福大家新年平安順心。

鹿野分駐所同仁對議員的暖心關懷深表感謝，表示在寒冬中收到這份用心準備的禮盒，倍感溫馨，也更增添持續投入勤務、守護鄉親安全的動力。分駐所同仁也表示，春節期間將持續加強治安與交通維護，確保民眾安心過好年。

此外，潘貴蘭議員亦將陸續致贈同款精緻禮盒至關山警察分局所屬各分駐（派出）所，讓更多基層警察同仁感受到春節前的關懷與祝福。關山警察分局對地方民意代表長期支持警政工作表達由衷感謝，並強調全體同仁將秉持為民服務精神，全力守護春節期間治安與交通安全，讓民眾度過平安、祥和的新年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
建中生3天2夜墾丁畢旅吃冷菜　校方：未來請學生當下立即反映
快訊／新北嚴重車禍　2人無呼吸心跳
高雄豪宅大樓「頂樓失火」！市府開罰9萬　勒令停工鑑定
戶政員收1114萬　民眾個資被賣了
快訊／台股大漲！　再創收盤新高
快訊／13:41發生地震！震度估達3級
15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴　綑綁沙發性侵、灌避
快訊／新北整台車墜河！　駕駛身亡
賴瑞隆曬高雄日出照掀戰火！遭嗆把選民當笨蛋　綠營原地狠打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節送暖情意濃　議員潘貴蘭致贈在地好禮慰勞關山警分局

本高崎巨無霸水梨首度來台！　1公斤「愛宕梨」台南快閃試賣

台東「最美所長」現身警廣　親授防詐秘訣獲聽眾肯定

台東成功分局強化春節前交通秩序　1／26～28大執法

交通安全進社區　台東警走進大王部落文健站宣導

全國大專校院校長會議圓滿落幕　聚焦AI賦能引領高教創新轉型

母整理花盆被割傷狂冒血！兒衝警所求助　救護車直送醫院

台南市府鐵腕掃蕩非法回填！環檢警聯手開挖19處　營建廢棄物全現形

桃園市政府獲贈500箱福慧箱　春節關懷弱勢戶

百年歷史全紀錄　桃園市《大園區志》新書發表

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

春節送暖情意濃　議員潘貴蘭致贈在地好禮慰勞關山警分局

本高崎巨無霸水梨首度來台！　1公斤「愛宕梨」台南快閃試賣

台東「最美所長」現身警廣　親授防詐秘訣獲聽眾肯定

台東成功分局強化春節前交通秩序　1／26～28大執法

交通安全進社區　台東警走進大王部落文健站宣導

全國大專校院校長會議圓滿落幕　聚焦AI賦能引領高教創新轉型

母整理花盆被割傷狂冒血！兒衝警所求助　救護車直送醫院

台南市府鐵腕掃蕩非法回填！環檢警聯手開挖19處　營建廢棄物全現形

桃園市政府獲贈500箱福慧箱　春節關懷弱勢戶

百年歷史全紀錄　桃園市《大園區志》新書發表

工程師夜店撿屍挨告性侵　她自曝「今年第3筆」：告變態賺不完　

80萬粉網紅被設局殺害！曾接神祕求救電話　下身赤裸陳屍森林

直擊／心臟漏一拍！霍諾德「徒手攀登台北101」頂強風試爬　愛妻現身鼓勵

任天堂、傑仕登台北電玩展內容搶先看！

愛達女神號首航基隆港　基隆港務分公司、鐵路公司帶老外騎鐵馬

時力提名3人拚竹市議員連任　深耕8年「不當任何人附庸」

西武獅春訓分組名單出爐　林安可一軍出發、23歲林冠臣二軍起步

建中生控畢旅吃冷菜　校方：未來請學生當下立即反映

快訊／新北嚴重事故！汽、機巷口碰撞　機車雙載2人命危送醫

美女主持張齡予懷第二胎　媒體前公開嬰兒性別「已四個月」

【哽咽送別】詹能傑「同年同月同日生」兄弟想罵他：你太衝了...

地方熱門新聞

暖警「借衣」救失溫女　家屬感動致謝

雙金山國小首度相會　跨縣市締結姊妹校

桃園市政府獲贈500箱福慧箱　春節關懷弱勢戶

桃園市《大園區志》新書發表　百年歷史全紀錄

台東多元職訓　開辦7類失業者課程

台東「最美所長」現身警廣親授防詐秘訣

嘉義市周末發錢了！普發6千怎麼領一次看

本高崎巨無霸水梨首度來台！1公斤「愛宕梨」台南快閃試賣

台南市府鐵腕掃蕩非法回填！環檢警聯手開挖營建廢棄物全現形

台南消防大隊長邱淵明榮登國際傑出發明家名人堂

嘉義市普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

確保供電穩定　台電設11、12號機組

更多熱門

相關新聞

長濱烏石鼻釣客落海　漁船拋繩拖人獲救

長濱烏石鼻釣客落海　漁船拋繩拖人獲救

台東縣長濱鄉烏石鼻港口今（23日）上午發生釣客落海事件，所幸附近漁船拋繩讓他拉住，拖往近海後由台東縣消防局將落海釣客救起，所幸僅受輕微擦傷，經送醫觀察後並無生命危險。

台東「最美所長」現身警廣親授防詐秘訣

台東「最美所長」現身警廣親授防詐秘訣

台東成功分局1／26～28交通大執法

台東成功分局1／26～28交通大執法

交通安全進社區　台東警走進大王部落文健站宣導

交通安全進社區　台東警走進大王部落文健站宣導

嘉義春節抽驗　筍干二氧化硫超標下架開罰

嘉義春節抽驗　筍干二氧化硫超標下架開罰

關鍵字：

春節議會台東

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

五口命案李惠雯全認罪！

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面