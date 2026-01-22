全台唯二同名「金山國小」首度相會　跨越300公里締結姊妹校

▲全台唯二同名「金山國小」首度相會。新北市金山國小校長楊智先（左2）、高雄市金山國小校長邱世杰（右2）、新北市金山國小家長會長黃賜民（右1）。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區金山國民小學與高雄市燕巢區金山國民小學，為全台唯二同樣以「金山」為名的國民小學，於今（22日）展開首次跨縣市校際交流，並正式簽署姊妹校合作備忘錄（MOU），寫下台灣教育史上難得的「金山遇見金山」動人篇章。兩校雖相距300多公里，卻因同名結緣，牽起一段別具意義的校際情誼。

山海相逢 南北「金山」的歷史性相遇

新北金山國小座落於北海岸，高雄金山國小則位於南台灣燕巢地區，兩校分別擁有截然不同的地理風貌與在地文化。此次交流不僅是一次互訪活動，更象徵雙方正式建立長期合作夥伴關係，未來將在特色課程、教學資源共享、師生互動及數位共學等面向持續深化合作，為孩子打造更多元、寬廣的學習舞台。

藝文交流揭幕 為「雙金」情誼暖身

活動當日上午，新北金山國小由校長楊智先與家長會長黃賜民率領全校師生熱情迎賓。兩校精心準備具代表性的藝術展演，作為首次相見的見面禮：新北金山國小舞蹈社帶來優美動人的演出，展現北海岸學子的活力與自信；高雄金山國小師生則呈現氣勢磅礡的鼓藝表演，為交流活動揭開熱鬧且感動的序幕。

入班共學 在真實情境中交朋友

完成姊妹校合作備忘錄簽署儀式後，高雄金山國小師生分組進入新北金山國小五、六年級各班進行入班共學。本次以「金山好兒童和世界交朋友」為主題，透過混編分組與任務導向的互動課程，引導學生彼此介紹學校與家鄉，在合作學習中練習溝通表達、尊重差異，體驗不同校園文化的多元樣貌，也讓畢業旅行增添更深刻的學習意義。

交換紀念禮品 封存珍貴「雙金」回憶

為紀念這場難得的相遇，兩校特別交換紀念品與伴手禮，包括新北金山國小精心設計的賀年卡與校園紀念禮品，象徵友誼長存，也為這段跨越山海的教育情誼留下珍貴見證。

兩校校長展望雙金共學新未來

新北市金山國小校長楊智先表示，十分高興迎接來自高雄燕巢的金山國小到訪，這不僅是一場交流，更是一段長期合作的開始。透過藝術交流與入班共學，孩子能在真實互動中認識不同校園文化，學會溝通合作並拓展學習視野。未來除持續實體互訪外，也將規劃固定線上共學，結合國內外姊妹校資源，提供孩子更多跨縣市、跨國學習機會。

高雄市金山國小校長邱世杰則表示，感謝新北金山國小團隊用心規劃交流活動，並盛讚其為一所有特色、有口碑的百年老校。此次互訪讓兩校學生彼此認識、學會尊重與欣賞差異，加上行程結合野柳國家風景區、十分瀑布與平溪老街等景點，透過「走讀學習」獲得課本以外的「活知識」。他也誠摯邀請新北金山師生未來南下交流，體驗高雄金山在地農作及泥岩火山地質特色課程，持續跨校合作與資源共享，為孩子打造更寬廣的學習舞台。