臉書留言要韓國瑜專心拚市政？　王金平：兩碼事！

▲高雄市長韓國瑜30晚間臉書發文 。（圖／翻攝自臉書）

記者蔡浩祥／台北報導

面對2020是否參選，高雄市長韓國瑜昨晚在臉書留言要「努力四年」，前立法院長王金平則在下方留言「挺你」，引人遐想。王金平上午在台南受訪，被問到是否意味著要韓國瑜專心做好市長、拼經濟？他表示，會留言跟選總統是兩碼事，自己身為高雄人，支持韓國瑜拼經濟。

韓國瑜的下一步，各方高度關注。昨夜韓國瑜在臉書發一則題為「人所能負的責任，我必能負；人所不能負的責任，我亦能負」的短文，聲明只要為了高雄好，所有難關他會一肩挑起，就算踉踉蹌蹌、步履維艱，也會一步一腳印的走下去。

文中強調，「就這四年的時間，我會讓大家看見他履行諾言的決心與毅力」，此言還引來立法院前院長王金平在底下留言，「韓市長，永遠挺你，大力支持！」

▲前立法院長王金平。（圖／記者徐政璿攝）

王金平表示，1月時，就安排企業界跟韓國瑜會面。4月2日，安排工業總會理監事聯席會議，到高雄開會；4月3日，大約有200多名重量級的企業家會跟韓國瑜座談，了解高雄的投資環境。

他說，這些都是身為高雄人，以實際的行動挺韓市長拼經濟，不只庶民經濟、產業也要能夠一併發展。

被問及在臉書留言挺韓國瑜，是否意味著要韓國瑜專心做好市長、拼經濟，至於選總統讓他來？王金平表示，沒有這個意思，這是兩碼事，一切尊重個人的意願，之前就已經講過即使徵召韓國瑜初選他也尊重。