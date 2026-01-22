　
地方 地方焦點

消防實務走向國際　台南消防大隊長邱淵明榮登國際傑出發明家名人堂

▲台南消防局第六大隊大隊長邱淵明榮登「國際傑出發明家名人堂」，消防研發成果獲國際肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南消防局第六大隊大隊長邱淵明榮登「國際傑出發明家名人堂」，消防研發成果獲國際肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

我國消防創新研發成果再度躍上國際舞台。台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明，同時也是中信金融管理科技大學教授，獲「台灣國際發明得獎協會」遴選，榮登今年度「國際傑出發明家名人堂」，其多項源自第一線消防勤務的創新發明，兼具實務性與前瞻性，對提升消防人員執勤安全及公共防災效能具有重大貢獻，日前並獲總統賴清德於總統府親自接見，表達高度肯定。

▲台南消防局第六大隊大隊長邱淵明榮登「國際傑出發明家名人堂」，消防研發成果獲國際肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

邱淵明表示，所有研發構想皆來自消防工作的日常實務與現場觀察。無論是消防衣與水帶的清潔維護機制改善，或因應水域事故所研發的水下八軸無人機，甚至面對近年快速增加的電動車火災，他也投入電動車滅火機制研發，包括滅火毯與移動式水槽等設備，核心目標只有一個，就是提升救災效率並確保消防人員安全。

此外，針對火場中最具風險的「迷航」問題，邱淵明亦研發無線電專用袋，有效改善火場內無線電收訊不良與通訊盲點情形，強化指揮調度與人員聯繫，提升整體救災安全，相關成果已獲第一線實務單位高度評價。

總統賴清德於接見時指出，臺南市消防局第六大隊邱淵明大隊長，能將豐富的救災經驗結合科技研發，讓救災工作更有效率，也讓第一線打火弟兄執勤時更安全，令人敬佩。

▲台南消防局第六大隊大隊長邱淵明榮登「國際傑出發明家名人堂」，消防研發成果獲國際肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲邱淵明所有研發構想皆來自消防工作的日常實務與現場觀察。

台南市長黃偉哲表示，消防人員肩負守護人民生命財產安全的重要使命，在繁重且高風險的勤務之餘，仍能持續投入創新研發，實屬難能可貴。邱淵明的多項發明不僅解決第一線救災痛點，更展現台灣消防專業結合科技創新的強大能量，為國際消防領域樹立良好典範。

▲台南消防局第六大隊大隊長邱淵明榮登「國際傑出發明家名人堂」，消防研發成果獲國際肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，未來將持續支持與鼓勵同仁投入創新研發，推動科技消防、智慧防災與新興災害應變能力，讓研發成果能實際落地應用，全面提升防救災效能，守護市民生命財產安全。

詹能傑上個月剛慶生！站C位羞澀切蛋糕畫面曝

詹能傑上個月剛慶生！站C位羞澀切蛋糕畫面曝

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑三進火場救人，最後一刻決定將面罩讓給受困民眾，最終不幸殉職。然而，上個月詹能傑剛過生日，當時消防局長、副局長站一旁拍手道賀，卻成了最後一次。

打造從土地到餐桌的學習場域台南市安慶國小「小蔥房」食農教室揭牌

打造從土地到餐桌的學習場域台南市安慶國小「小蔥房」食農教室揭牌

強化特教專業台南市舉辦學前初任教師研習

強化特教專業台南市舉辦學前初任教師研習

台南南區眷村年貨大街接力登場黃偉哲邀市民走進眷村迎新春

台南南區眷村年貨大街接力登場黃偉哲邀市民走進眷村迎新春

台南市府攜手台灣棒球名人堂協會亞太棒球訓練中心將設名人堂

台南市府攜手台灣棒球名人堂協會亞太棒球訓練中心將設名人堂

