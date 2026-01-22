百年歷史全紀錄　桃園市《大園區志》新書發表

▲桃園市《大園區志》新書發表。（圖／大園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市《大園區志》經重新彙整編纂，費時三年半完成， 21日於區內桃園喜來登飯店舉行新書發表會。文化局副局長唐連成表示，《大園區志》是民國103年桃園市升格改制後，第一本編纂完成的桃園地方志書，格具意義；其中，區志內的《航空城篇》紀錄大園區因桃園航空城重大建設，開創出更具韌性與希望的發展。

大園區長余誌松表示，大園區志經四次編撰，第一次昭和8年(1933)由徐秋霖編纂的《大園庄志》；第二次則是民國67年(1978)由許呈中主編的《大園鄉志》；第三次是民國82年(1993)由許金用等編纂的《大園鄉志續編(一)》；第四次則於民國98年(2009)由鄭明枝等編纂的《大園鄉志續編(二)》。

▲大園區長余誌松表示，《大園區志》花了三年半時間完成編纂。（圖／大園區公所提供）

時隔16年，在專家學者、地方人士共同努力，花了三年半的時間，完成第五次《大園區志》編纂。甫出版的《大園區志》有五項特色，分別為第一「堅強陣容」，近二十位歷史、地理學者參與彙整編纂；第二「史料扎實」，100多萬字、上千張大園歷年與現代的影像呈現。第三「凝聚歷史」，百年來大園地區五次地方志編纂內容最詳實；第四「國門之都」，呈現桃園航空城的歷史脈絡與文化發展；第五「百年大園」，本次編纂呈現百年來大園的完整歷史。

▲桃園市《大園區志》新書發表。（圖／大園區公所提供）

余區長說，大園區這片土地因海風、圳道與機場而聞名，亦因居民的勤勞與堅毅，孕育出獨特的地方精神。本次《大園區志》編纂呈現百年來大園地區的完整歷史，並首創《航空城篇》和《觀光篇》。

編纂團隊(依姓氏筆畫排列)有：皮國立(人物篇)、吳淳畇(人物篇)、李力庸 (經濟篇)、李鎧揚(教育篇)、林奇龍(宗教民俗篇)、候嘉星(觀光文化篇)、許民陽 (地理篇)、許峰源(航空城篇)、郭至汶(教育篇)、陳复嘉(建設篇)、陳英杰(社會聚落篇)、陳肇萱(教育篇)、陳鴻明(觀光文化篇)、楊善堯(航空城篇)、褚填正 (政事篇)、蔡長廷(宗教民俗篇)、鄭政誠 (歷史篇)、藍博瀚(人物篇)等人士。