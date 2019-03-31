王金平上韓國瑜臉書留言　引來韓粉圍剿「太假」

▲前立法院長王金平。（圖／記者林悅翻攝）

記者蔡浩祥／台北報導

高雄市長韓國瑜昨夜在臉書貼文，字裏行間似乎表態不會投入2020總統大選。已表態投入國民黨內初選的前立法院長王金平前往韓臉書留言「韓市長，永遠挺你，大力支持！」卻引來韓粉炮轟「太假」，也有網友緩頰，讓韓2024再出來，專心拚市政。

王金平在臉書力挺留言，不少韓粉紛紛跟進表示，「真的挺他，為什麼不宣布退選支持韓市長」、「永遠不會挺王金平」、「選不上又出來鬧什麼」、「小編不要玩殘了主子」、「臉皮真厚，敢來這發言」。

也有網友留言緩頰稱，要韓粉體諒韓國瑜的難處，稱上任不到半年就選總統，一定會說背叛高雄，讓韓四年好好做再選總統，豈不美哉。

▲高雄市長韓國瑜30晚間臉書發文 。（圖／翻攝自臉書）

韓國瑜30日晚間在line群和臉書發一篇〈人所能負的責任，我必能負；人所不能負的責任，我亦能負〉的短文，稱會讓民眾看見履行諾言的決心與毅力、看見高雄的成長與改變。

他強調，「如果沒在政治人生中摔過跤，或許會迷戀眼前這些包裹著蜜糖的毒藥─名利、掌聲、網路聲量、韓流現象；但這一切對於沉寂了17年的他來說，卻是如鏡花水月、如夢幻泡影。」等於間接表態放棄2020年總統大選。