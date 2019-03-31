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清水深夜惡火「3高中子女重傷」父母雙亡　鄰居嘆：祖父母在國外旅遊

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地方中心／綜合報導

台中市清水區五權路一棟3樓透天厝民宅31日凌晨2點多發生火警，而一家5口分別被發現在臥室、走廊與樓梯間，經送醫搶救後，父母兩人宣告不治，而3名子女則仍在搶救當中。此外，3名小孩的祖父、祖母目前在國外旅遊，怎料一夕之間就發生此憾事。

▲▼清水火警。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲清水透天厝發生火災。（圖／記者莊智勝翻攝，下同）

這起事故發生在31日凌晨2點43分，消防局獲報後馬上派遣11輛車、33名人員前往搶救，也順利於3時3分撲滅火勢。這棟房屋為3樓透天厝，疑似從1樓開始起火，接著火勢往上竄升。消防人員出水搶救，並進行人命搜救。大隊小隊長蘇哲正回報現場共發現5名傷者，均於3樓發現，房間內3名、走廊1名、浴室1名，之後將民眾救出，不過一家5口中的父母兩人，在送醫搶救後已不幸宣告不治，而其中一名17歲的女兒也仍未脫離險境。

▲▼清水火警。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲▼清水火警。（圖／記者莊智勝翻攝）

3名子女分別就讀高一、高二、高三，家庭原先相當和樂，如今卻不幸發生此憾事，對此，校方也表示，會協助後續處理，並主動為他們申請急難救助金。此外，根據《蘋果日報》報導，3名小孩的祖父、祖母目前正在國外旅遊，沒想到會在一夕之間遭逢巨變，讓人感到相當不捨與惋惜。

▲▼ 清水深夜惡火「3高中子女重傷」父母雙亡　鄰居嘆：祖父母在國外旅遊 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼深夜惡火造成家庭破碎。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 清水惡火 。（圖／翻攝臉書）

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關鍵字：清水,火災,惡火,台中

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