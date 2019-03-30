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「开」沒弧度父子都被紅圈糾正　網一面倒力挺認真老師

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▲「开」沒弧度父子都被紅圈糾正，網一面倒力挺認真老師。（圖／翻攝自爆怨公社）
▲小學一年級的兒子寫的「開」裡的「开」沒有弧度，結果被扣分。（翻攝自爆怨公社）

突發中心／綜合報導

1名江姓父親在「爆怨公社」PO文，指出「開」裡的「开」沒有弧度被老師糾正，在聯絡簿上詢問老師後，自己寫的字也被紅圈糾正，文末還自嘲「我也要罰寫十遍嗎？」，不過網友卻一面倒地力挺認真老師，「老師在為小朋友打好基礎 很棒耶」、「支持老師，小朋友字要練好」。

江姓爸爸30日在臉書不公開社團「爆怨公社」PO文，指出小學一年級的兒子在考試時寫「開」字裡的「开」沒有弧度，，結果被扣了1分，他認為既然是在考試中，應該是以能不能辨識為主，而不是要求筆畫相同。

▼結果江爸爸在聯絡簿上詢問，也被老師圈起來糾正。（圖／翻攝自爆怨公社）
▲「开」沒弧度父子都被紅圈糾正，網一面倒力挺認真老師。（圖／翻攝自爆怨公社）

並且在家長聯絡簿向老師反應，不料江爸爸在聯絡簿上寫的「开」也沒有弧度，因此被老師圈起來，不過老師也提到，「因為老師有強調要寫『开』比較好看」、「如果貴家長覺得沒必要，也可不扣分，畢竟以後都是電腦打字」。

文末，江爸爸自嘲自己寫的「開」也被圈起來，那自己是不是也要罰寫十次，不過也HASH TAG「當然支持並感謝老師嚴格要求學生寫字正確」、「當然支持並感謝老師嚴格要求學生寫字正確」、「老師們辛苦了」。

Po文後才13小時就有1405則留言，但絕大部分網友都一面倒地支持老師，認為「老師在為小朋友打好基礎 很棒耶」、「是正統教育的老師，很好呀」、「字要好好練沒錯」、「老師考前有強調，那扣分是必要的」。

▼江爸爸在文末自嘲，自己是不是也要罰寫十次，不過也相當肯定老師的認真。（圖／翻攝自爆怨公社）
▲「开」沒弧度父子都被紅圈糾正，網一面倒力挺認真老師。（圖／翻攝自爆怨公社）

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關鍵字：爆怨公社,孩子的教育不能等,認真老師,小學一年級

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