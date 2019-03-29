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「鐵霸」強登天道盟主彩蝶宴擺席　幫內派系角力警嚴防血腥內鬥

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▲讀者提供
▲大批黑衣人進入彩蝶宴，準備參加鐵霸的升任宴席。（圖／讀者提供）

突發中心／台北報導

天道盟前盟主「蕭濟公」日前因癌逝世後，各界都不斷揣測新一任盟主人選，直到訃聞一出「鐵霸」曾盈富擔任治喪主委，大家就知道盟主的人選已經底定，而鐵霸也於29日晚間在信義區鄰近刑事局的餐廳彩蝶宴擺席，頗有與警方較勁的味道。

現年49歲的曾盈富早期在北市三元街跟著地方角頭搞賭博維生，不過在1990年初，外省掛兄弟籌備成立天道盟黑幫組織，當時天道盟大佬吳桐潭認為他敢衝敢拼，就將他吸收成親信，還是太陽會一代虎的成員，當時的綽號為「鐵豹」，最後因為覺得綽號太俗，自己就改為「鐵霸」。

▼前天道盟主「蕭濟公」癌逝後，幫內大佬頻頻推動鐵霸擔任盟主。（資料照／記者陳以昇攝）
▲▼天道盟前盟主蕭澤宏公祭,瘋濟公。（圖／記者陳以昇攝）

由於行事夠兇狠屢為幫派立功，曾盈富以相當快的速度成為太陽會台北分會長，在2002年時，甫進台灣的《壹週刊》就曾因為報導天道盟太陽會的新舊派糾紛，遭黑衣人圍住公司，當時的事件其中就有曾盈富的影子。

而近年在幫內大佬的暗示、推動下，鐵霸從太陽會台北分會長升任為太陽會的會長，在2018年太陽會元老李文展因病過世，當時鐵霸就帶了近千名小弟到場拈香，向其他幫派展現實力，且規定旗下幫眾在公眾場合，一定要向山口組一樣穿著西裝。

就在2019年農曆年前，刑事局針對黑幫進行除暴專案，鐵霸也正是警方檢肅的首要目標，當時鐵霸曾盈富、太保曾盈進以及韋小寶蕭貞文，因涉及恐嚇取財、電子公司2億元的恐嚇案，醫美診所糾紛案全被刑事局拘提到案。

▼鐵霸曾盈富在農曆年前才因恐嚇取財、暴力討債遭刑事局拘提，不過此舉卻增加了他的份量。（資料照／記者柳名耕攝）
▲天道盟太陽會3巨頭全落網，強逼上櫃電子公司簽2億元本票。（圖／記者柳名耕攝）

不過這次落網卻是變相增加鐵霸的份量，適逢前盟主「蕭濟公」癌逝，鐵霸因小弟多、又敢衝，在吳桐潭的推動下，最後上任為天道盟主，並在29日選在距離中央刑事單位刑事局相當近的餐廳「彩蝶宴」宴客。

不過警方早在28日就接到線報，轄區信義分局派遣大量便衣前往蒐證，就連刑事局偵二大隊也有派人前往，擔心有不服的幫內勢力會藉機滋事。

1名資深刑警透露，由於鐵霸的年紀還算輕，就當上天道盟主，幫內有許多大佬私地下都相當不滿，警方也擔心可能會有零星的槍擊案或者大規模鬥毆事件發生，已經針對可能出現的情況做出對應措施。

▼警方在28日晚間獲報隔天鐵霸會在彩蝶宴設席，隨即部署大批警力嚴防滋事。（圖／讀者提供）
▲讀者提供

▼該宴是以「太陽集團春酒晚宴」的名義所設。（圖／讀者提供）
▲讀者提供

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關鍵字：鐵霸,曾盈富,刑事局,曾盈進,鐵豹,天道盟,刑事局,太陽會,天道盟主

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