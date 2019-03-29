「踢到你閉嘴！」國小女班導怒踹頂嘴男童　同學目擊：非首次失控

▲新北市國小某女班導爆氣猛踹頂嘴的男童。（圖／協心臨時粉絲團提供，畫面經特殊處理）



記者陳豐德／新北報導

新北市某間國小有男學生因為調皮難管控，女班導師喝斥沒用，竟然就伸腳開始猛踹學生，嗆聲：「你一講我就踢，踢到你閉嘴！」甚至把課桌椅翻倒在地，同班同學錄下蒐證影片給家長，才知道這已經並非首次，但向校方反應卻沒有得到改善，對此校方回應是因為學生調皮難管控，師生之間才會發生口角衝突。

該名受虐同學21日疑似因為上課期間調皮，班導師多次勸阻也沒用，讓她氣得走到學生旁邊怒罵：「我叫你閉嘴，你一直在講，我搞不過是不是啊？」但男學生仍不斷回嘴，班上學生看到導師糗態瞬間哄然大笑，顏面無光的老師抬起腿來朝學生猛踢，並警告「你還要再講嗎？不講你閉嘴好不好？」同學們看到失控場景直呼「太扯了！」

不料班導師的理智已經爆炸，開始連續踢擊學生，還說出「因為你一講我就踢，踢到你閉嘴！」期間至少踢了近10下，聽到學生想要解釋，班導師開始爆氣插著腰不斷推學生肩膀，最後把學生的桌椅推倒在地才肯罷休，目擊的同學拿手機拍下班導的施暴經過，提供給家長求助，整起案件這才曝光。

學生指控這名班導師的情緒管控有問題，不僅針對單一學生，向校方反應卻遲遲沒有下文；對此校方回應是因為該名男學生在期中考干擾同學，班導勸阻卻被頂嘴，才會情緒失控猛踹學生。

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