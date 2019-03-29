影／「自動要隨扈高舉」怕粉絲看不見　韓國瑜回嗆王浩宇：去監督金正恩

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜28日結束為期6天的「經濟之旅」返台，結果小港機場湧入上千名支持者接機，並高喊「選總統」；旁邊的警察甚至還把韓國瑜舉起來，讓他能夠與粉絲打招呼，不過此舉引來外界關注。韓國瑜表示是他要求隨扈將他抬起來，因為很多人看不見，甚至有人是包車從台中來，才請隨扈抬起來，沒有安全問題，請桃園市議員多多監督北韓人民幸福權利，多多監督金正恩，不要花心思在高雄。

▲王浩宇批評像皇帝。（圖／高市新聞局提供）



桃園市議員王浩宇貼出一張韓國瑜被抬起的照片寫道，「這張照片，讓我有點難過，請記得，隨扈的工作是維護您的安全，絕不是像這樣高高的舉著您，像封建時代的皇帝一樣高高在上。我們都只是公僕，沒有那麼偉大。」他質疑，隨扈應是維護安全，這樣的舉動不免讓人聯想封建時代皇帝。

▲高雄市長韓國瑜表示沒有安全問題。（圖／記者賴君欣攝）

而高雄市警察局29日也證實，抱腿警分別是郭姓警員及洪姓警務員，兩人都是韓市長的貼身隨扈，至於把首長抬起來已經超出隨扈的安全維護工作範圍，後續會檢討再教育。

▲高雄市長韓國瑜在小港機場被高舉。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜29日出席市議會第三屆第一次定期大會時，表示當天有非常多人來，是他要求隨扈將他抬起來，因為很多人看不見，甚至有人是包車從台中來，才請隨扈抬起來，沒有安全問題，請桃園市議員多多監督北韓人民幸福權利，多多監督金正恩，不要花心思在高雄。