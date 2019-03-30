　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

神形容《記憶中的味道》！學生「87字短文」師狂吞口水　千人看完吐翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲到底有多想吐呀？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

小朋友的可愛模樣能融化許多人，但有時他們獨特的思考方式總叫人哭笑不得。一名女網友貼出學生的一篇作文，只見小朋友以《記憶中的味道》為題，寫了2段文字，讓原PO在留言處忍不住直呼「看完老師快吐血」。其他人紛紛笑噴，「鬼打牆式作文，你不懂啦」、「看到吐了」、「這篇作文有味道」。

「看完學生的作文，卻不自覺的吞口水」，一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見學生以《記憶中的味道》為題，寫下以下內容：

請繼續往下閱讀...

《記憶中的味道》

之後只要聞到那個味道，我就想吐，因為噁心到讓我非常想吐，只要想吐我就會覺得噁心，然後我就會真的吐了。

對於吐的感覺，我實在非常討厭，因為只要想到，我就想吐，再寫下去我就要吐了。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲不……不要再寫了，我們都要吐了啦 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

87個字讓網友紛紛笑噴留言，「是有多想吐」、「我會給高分耶！感覺隔著螢幕都可以聞到噁心的味道了」、「除了文字帶出味道之外，這種寫法可以無限迴圈，人才呀」、「看到我不自覺口水增加也好想吐」、「神作，可以把作文寫到讓人看到都想吐也是不簡單」、「我是叫你寫作文，不是叫你繞口令」、「學生是懷孕了嗎？」

原PO也在留言處解答這個學生記憶中「想吐的味道」，「學生是因爲吃到九層塔炒蛋，聞到九層塔的味道，所以想吐」、「#雖然看完老師快吐血」。其他人則直呼，「全文像是說了什麼，但其實啥都沒說」、「老師您的學生太有才了」、「笑死，好可愛的作文」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
Hebe患「罕見症」每到這天就發作！工作人員無奈：藥難求
深夜性侵學姐2次！渣男隔天「裝沒事」向女友求婚笑著接受祝福

關鍵字：作文,味道,想吐,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／奧迪正妹見警遞上酒測棒…下秒伸舌「整根含住」　友急喊：叫妳吹啦

辣模「雪乳深溝」賣金項鍊！鏡頭拉遠曝真相　1.3萬男粉要砸爆螢幕了

2天送2吊死鬼！彰化市區「送肉粽」到鹿港　里長曝路線…居民傻眼：萬人跟？

超強狂風吹來！勇男5秒跟遮陽傘一起飛天4公尺　神扯片曝光

父女出遊時光！她每月幫女兒請假...長輩狂唸「又翹課」　網卻讚翻支持

嫩妻交疊掌聲突暴斃！夫遭告身藏「巨雕凶器」活升天　警驗身案情曝光

影／高速公路圍觀車禍　卡車沒開燈下秒撞飛人群…18人當場死亡

臨時想吃海底撈！邊緣妹獨自衝一波　店員提供「飯友陪吃」暖翻她

「要不要一起玩爆爆王？」　女大生被曖昧對象撩1句...結局神展開！

哀怨「1天500元」很少！老公零用錢行情價曝光　人夫一看悲情：抬不起頭了

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

王力宏酒吧中突被Cue上台！　一開口震驚全場：天使般的嗓音

讓世界看見！高中生撲夏威夷參賽　小英霸氣承諾：得獎總統府等你們

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

「要不要一起玩爆爆王？」　女大生被曖昧對象撩1句...結局神展開！

哀怨「1天500元」很少！老公零用錢行情價曝光　人夫一看悲情：抬不起頭了

神形容《記憶中的味道》！學生「87字短文」師狂吞口水　千人看完吐翻

提早掃墓超省！今明「國道打7折」　南下車潮湧現「5路段最塞」

嗑完台鐵便當秒變千萬富翁！2/1有在「北車買排骨便當」快對發票

中等學校啦啦隊錦標賽31日登場　小S女兒登場處女秀

辣模「雪乳深溝」賣金項鍊！鏡頭拉遠曝真相　1.3萬男粉要砸爆螢幕了

台南小學生拍微電影「抱回金銀獎」　老師大讚：超齡表現

民視家鬥！郭倍宏任命女特助當董事　不到一天傳請辭

影／東北季風吹濕北台灣　週末涼意濃！出門帶雨具

李奈映春裝只要2000台幣！《羅曼史》女一女二穿搭找給你

別只有小白鞋！Converse推珊瑚橘、檸檬黃色　搭白長襪超好看

「要不要一起玩爆爆王？」　女大生被曖昧對象撩1句...結局神展開！

邁阿密女網／搶十不敵史托瑟、張帥　大小詹無緣決賽

哀怨「1天500元」很少！老公零用錢行情價曝光　人夫一看悲情：抬不起頭了

孕婦北捷遇怪客！摸肚掀衣還想拍　網驚：手機全是大肚照！

女兒帶球嫁3年就閃離婚！丈母娘氣壞　回頭拿這事怒告女婿

美日聯手促「蔡柯配」？柯文哲：不會發生吧

光滑男大勝！87.7%女孩討厭男友有體毛：缸裡都飄著他的毛

扶拉格透可漫畫／牽繩＝救命繩！　防止毛孩暴衝、走失

生活熱門新聞

用路人注意！7交通新制4/1上..

即／大片雨帶夜襲！北台防瞬間炸..

雪乳深溝賣金鍊　真相曝光萬人傻..

感情發展太快好嗎？

做黑白土！童裝闆娘臭臉秒送走大..

媽幫女兒請假出遊　長輩狂唸網卻..

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友..

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸..

快訊／大樂透1億元頭獎新北市開..

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女..

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

網球界妙麗！14歲少女美炸　表..

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟..

睽違12年！台北直飛塞班島6月..

更多熱門

相關新聞

媽幫女兒請假出遊　長輩狂唸網卻讚翻

孩子學習固然重要，但是和家人相處的時光更是必需的。有位媽媽在臉書抱怨，先生因為工作關係，和女兒的相處時間比較少，平日先生有放假時，他們就會利用這時候幫小孩請假、帶她出去玩，但是長輩知道後，認為老是讓孩子「翹課」不好，令原po無奈表示「只是幼稚園而已」，貼文也吸引了4千名網友按讚，紛紛留言支持她這樣的做法。

做黑白土！童裝闆娘臭臉秒送走大戶

未婚媽評棄嬰遭辱　反嗆：外翻你看過？

弄髒媽咪手機！兒子衝廁所「貼心狂洗」

夫房間吃蛋捲狂掉屑　神回說服妻

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

小玉抱緊笑笑：從家人變情人！　曬出對戒超閃

深夜性侵學姐2次！他隔天裝沒事向女友求婚

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

他宣稱從2045年時空穿越！上節目測謊全過

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

冰店2選1嗆韓　正常人都知道怎選

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

快訊／中壢娃娃車連環車禍1死1傷

圍觀車禍　卡車撞人群18死

柯有倫好人緣！婚宴大咖賓客坐地上

用路人注意！7交通新制4/1上路

家傳怪石沒人重視　專家驚：20億

校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！生死搏鬥結果出爐

更多

最夯影音

更多

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面