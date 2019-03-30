神形容《記憶中的味道》！學生「87字短文」師狂吞口水　千人看完吐翻

▲到底有多想吐呀？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

小朋友的可愛模樣能融化許多人，但有時他們獨特的思考方式總叫人哭笑不得。一名女網友貼出學生的一篇作文，只見小朋友以《記憶中的味道》為題，寫了2段文字，讓原PO在留言處忍不住直呼「看完老師快吐血」。其他人紛紛笑噴，「鬼打牆式作文，你不懂啦」、「看到吐了」、「這篇作文有味道」。

「看完學生的作文，卻不自覺的吞口水」，一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見學生以《記憶中的味道》為題，寫下以下內容：

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《記憶中的味道》

之後只要聞到那個味道，我就想吐，因為噁心到讓我非常想吐，只要想吐我就會覺得噁心，然後我就會真的吐了。

對於吐的感覺，我實在非常討厭，因為只要想到，我就想吐，再寫下去我就要吐了。

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▲不……不要再寫了，我們都要吐了啦 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

87個字讓網友紛紛笑噴留言，「是有多想吐」、「我會給高分耶！感覺隔著螢幕都可以聞到噁心的味道了」、「除了文字帶出味道之外，這種寫法可以無限迴圈，人才呀」、「看到我不自覺口水增加也好想吐」、「神作，可以把作文寫到讓人看到都想吐也是不簡單」、「我是叫你寫作文，不是叫你繞口令」、「學生是懷孕了嗎？」

原PO也在留言處解答這個學生記憶中「想吐的味道」，「學生是因爲吃到九層塔炒蛋，聞到九層塔的味道，所以想吐」、「#雖然看完老師快吐血」。其他人則直呼，「全文像是說了什麼，但其實啥都沒說」、「老師您的學生太有才了」、「笑死，好可愛的作文」。

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