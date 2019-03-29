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郭國文聲明「絕無苛刻」　「仙氣學妹」反擊嗆：薪資獎金豈能魚目混珠？

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「仙氣學妹」蘇芷婕輔選黃偉哲，票數不佳回家大哭。（圖／翻攝自Facebook／蘇芷婕臉書）

▲蘇芷婕臉書大動作槓上郭國文夫妻。（圖／翻攝蘇芷婕臉書）

突發中心／綜合報導

被封為「仙氣學妹」的成功大學政治系四年級學生蘇芷婕曾擔任民進黨立委郭國文的發言人，但她28日卻在臉書發文控訴，郭國文沒有按照勞基法之付薪水，大動作槓上郭國文與其妻子。對此，郭國文夫妻嚴正否認此事，且她最後一個月的薪資加上6000元獎金，已達30K，並無苛刻，但蘇芷婕隨後在臉書發文怒嗆「薪資獎金豈能魚目混珠」。

針對這樣的指控，郭國文29日發表聲明，強調自己並未違反勞基法，而當時自己處於待業狀態，「尚在大學就讀的蘇小姐乃屬實習工讀的零碎工時，加上其經常請假，自己仍給予近全職的薪資。」絕對沒有蘇芷婕指控的苛刻情事，並嚴正駁斥該指控是子虛烏有。

對於這樣的回應，蘇芷婕29日上午再度發文表示，郭國文夫妻所指的30K薪資是由24K在加上6000元獎金，「既然名為『獎金』那就是『獎金』」，且括弧強調此獎金名為「兩肋插刀獎金」，豈能魚目混珠。

▲「仙氣學妹」臉書槓上郭國文。（圖／翻攝蘇芷婕臉書）

▲郭國文澄清絕無苛刻，「仙氣學妹」再度發文回擊。（圖／翻攝蘇芷婕臉書）

該文一出不到1小時的時間，蘇芷婕又再度發文澄清，指自己並不是主動出擊，而是因為郭妻25日先後發了4篇臉書貼文攻擊，她才被動澄清整個過程。她表示，若是郭妻沒有在公開的社交媒體上誣衊，「以他們過去對我有提攜之恩的情況下，我絕對不會讓這事件有今天這種發展」。她還強調，直到選前一週，她還是替郭國文宣傳，但「在各群組護航，如今換來這種對待。我沒有資源，一個人對抗這些人，包含媒體對我也是不公的」。

▲「仙氣學妹」臉書槓上郭國文。（圖／翻攝蘇芷婕臉書）

▲蘇芷婕澄清並非自己主動出擊。（圖／翻攝蘇芷婕臉書）

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關鍵字：郭國文,蘇芷婕,勞基法

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