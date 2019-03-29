20歲未婚單親媽PO女兒照評棄嬰　網竟辱嗆：未成年就被X到外翻



▲越南籍未婚媽媽因養不起孩子，就把剛出生的小孩丟在路邊。（資料照／記者陳雕文翻攝）

突發中心／綜合報導

1名未婚媽媽日前看到越南女棄嬰的新聞，就在新聞連結下PO出女兒的照片，並寫下：「我20歲未婚單親生下來的，沒有放棄她，也沒有動過不要她的念頭。」，不過此舉卻被大批網友狂酸，還有人寫下污辱的留言：「未成年就被X到外翻，生小孩還覺得自己很偉大」，讓這名單親媽相當難過。

27日在新北市中和區發生棄嬰事件，1名越南女子（20歲）未婚生子因無力扶養，就自己將臍帶剪斷，並拿紙箱把嬰兒棄置在路上，最後該名棄嬰被寶可夢玩家發現，趕緊報警。

▼網友在PO文下方留下污辱性字眼。（圖／翻攝自臉書）



1名單親媽媽就在新聞連結下PO文，並PO出女兒的照片，寫下：「我20歲未婚單親生下來的，沒有放棄她，也沒有動過不要她的念頭。」，不過底下留言卻被酸民灌爆，其中還有1名網友羞辱：「未成年就被X到外翻」。

該名單親媽媽後來就到「爆怨公社」PO文，表示自己知道20歲未婚單親生下孩子「不好看、不好聽」，但之所以會在新聞留言，是因為一直活在被貶低的環境，經濟沒很好、能給孩子的也不多。

但主要想表達的是即使狀況不好，也沒想過要丟下女兒，不是想邀功，或者覺得自己很偉大，坦言看到留言真的難過到炸掉，並回嗆：「未婚生子惹到誰，XX外翻你又看過？」。

▼該名媽媽在「爆怨公社」PO文，坦言看到留言真的難過到爆炸。（圖／翻攝自爆怨公社）



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