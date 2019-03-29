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「沒看過這麼囂張的議長」　他擋韓國瑜專案報告98%網友認荒唐

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地方中心／高雄報導

高雄市議會28日舉行第三屆第一次大會預備會議，多位議員表示，韓國瑜應對港澳大陸行專案報告，議長許崑源認為不需要，直嗆「要罵我鴨霸、黑金也隨便你們」。粉專「不禮貌鄉民團」開啟投票活動，目前還有11小時投票結束，累計2萬名網友投票，高達1.9萬票認為「荒唐，市長本就該交代行程」。

▲韓國瑜,廈門海滄碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲韓國瑜6天的訪陸行程28日結束返台。（圖／記者蔡紹堅攝）

韓國瑜此趟訪陸經濟之旅，會見港、澳特首，引起國人非常大的疑慮，對此，高雄市議會28日舉行第三屆第一次大會預備會議，多位綠營及時代力量議員要求韓國瑜應提出專案報告。身為主席、議長的許崑源回批「疑慮是少數人在說的」，韓國瑜簽了52多億元訂單，如果說簽了不落實，「這樣把他打死，我挺你打，現在只爭取到尚未做，何必用一帽子扣下去，說韓國瑜賣台，有那麼嚴重嗎？」，甚至怒嗆「要罵我鴨霸、黑、金也隨便你們」。

對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」開啟投票活動，以「高雄市長韓國瑜訪陸之旅結束，有高雄市議員提出要求，希望韓市長到議會做專案報告，結果議長許崑源 回嗆『不須要』，並表明韓市長沒有賣台，所以不用做報告，你認為？」為題，有兩個投票選項，分別是「認同，議長的主張合理」，另一是「荒唐，市長本就該交代行程」。

▲▼臉書粉專「不禮貌鄉民團」開啟投票，針對許崑源認為韓國瑜不需提專案報告一事，是否認同。（圖／取自臉書「不禮貌鄉民團」）

▲粉專「不禮貌鄉民團」開啟投票，針對許崑源認為韓國瑜不需提專案報告一事。（圖／取自臉書「不禮貌鄉民團」）

投票截至目前29日上午10時05分，有2萬名網友投票，其中高達98%網友認為「荒唐」（1.9萬票），僅2%網友認為「認同」（446票）。網友紛紛留言，「民選的不用跟人民交待？果然是用強壓的當議長！誰投給韓國瑜的！」、「惡霸當真理」、「罷免他，連韓一起罷免」、「沒看過這麼囂張的議長」等。

另外，經黨團協商，將原定6月5日的兩岸小組專案報告，提前到5月3日下午舉行，但未同意讓韓國瑜進行專案報告。

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關鍵字：韓國瑜,經濟之旅,專案報告,許崑源,高雄市議會,臉書

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