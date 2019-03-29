知名整型醫夫妻檔被控「留患者在診間等死」！　家屬哭癱：故意殺人

▲整型名醫被爆料怕影響聲譽，讓患者在診所空等一小時死亡。（圖／翻攝自當事人臉書）



突發中心／台北報導

知名電視節目整型醫師夫妻檔陳威宇、沈怡岒被控訴日前為一名30歲病患進行微整型手術，結果手術過程中病患疑似因麻醉併發症陷入昏迷，沒想到夫妻檔竟然為避免影響診所聲譽，拒絕將人立即送往附近大醫院治療，造成病患到院前死亡，急救不治。

陳威宇為順風美醫診所主治醫師、葳亞娜診所專科醫師、君綺診所醫師，而沈怡岒經歷為葳亞娜診所專任醫師、君綺診所醫師。夫妻檔近年常上電視節目，如金牌大健諜、小明星大跟班、麻辣天后傳等，大談診間、病患間趣事，不料今卻傳出草菅人命一事。

被害者家屬透過律師於29日召開記者會控訴，診所內無任何麻醉醫師，僅外聘護理師為病患實施全身麻醉，結果手術過程中，病患疑似因麻醉併發症陷入呼吸困難、心跳停止，夫妻檔害怕事件曝光會讓診所聲譽下降、影響日後收入，因此沒有在第一時間將人送往醫院。

律師指出，該病症若沒有在第一時間施打唯一急救藥劑，致死率高達80%，而附近就有擁有急救藥劑的醫院，但夫妻檔卻沒有選擇把人送往醫院救治，讓病患在診所內空等一小時，最後死亡。

死者姊姊在記者會上哭癱，指控診所根本是故意殺人、漠視法規，且醫師並未具有麻醉資格，以及現場為何沒有備藥品。

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