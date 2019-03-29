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做黑白土！美媽一進童裝店...闆娘秒臭臉「沒9碼的」虧慘　網笑：送走大戶

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▲做工沾白土！一進童裝店...闆娘秒臭臉「沒9碼的」虧慘　網笑：送走大戶了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲美媽無奈說，自己明明只用看的，也沒摸，卻被這種不善的態度對待。（圖／陳庭庭授權引用）

網搜小組／綜合報導

一名年輕媽咪今天吃完午飯，順便逛一下旁邊的童裝店，沒想到老闆娘看見她印有水泥痕的褲子後，立刻板起臉，並用不善地語氣回「沒9碼的」，一副就想打發人走，面對這種態度她轉身離開，也不禁發文抱怨，「妳不賺我給別人賺。」

女網友和丈夫是做清水模批土（黑白土），所以工作衣服難免會沾到水泥或白土，剛剛她吃完午飯，發現隔壁有賣童裝的店，於是想順便逛一下，看有沒有喜歡的，結果才進到店裡，老闆娘看她身上髒髒的立刻變臉，把內心的不屑全寫在臉上。

請繼續往下閱讀...

當時，女網友剛好看上了某一件衣服，於是轉身問對方，有沒有9碼的尺寸，並得到否定的答案；沒多久，她又問了另一件，沒想到老闆娘更不屑地說，「我們店9碼的很少。」

妹妹,女孩,童裝,小朋友（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

對此，她忍不住在「爆怨公社」發文怒道，「雖然我身上髒髒的，但我沒摸到妳店內的衣服啊，我只是用看的耶！白目老闆娘妳不知道，老娘花錢在我家小公主身上完全不手軟的嗎？妳不賺我給別人賺，我平常沒上班也是乾乾淨淨好嗎？

對此，網友們紛紛回應，「黑白土~辛苦了」、「很多店家態度都是看衣著，都不知道很多花錢不手軟的，反而不是穿高檔貨」、「很討厭這樣以貌取人」、「這才是大戶，傻傻的」、「店家傻傻的，有錢都穿很普通」、「希望店家能學會尊重各行各業」。

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關鍵字：黑白土,做工,童裝店,老闆娘,臭臉,美媽,買衣服,爆怨公社,大戶

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