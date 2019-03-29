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弄髒媽咪手機！兒子衝廁所「貼心狂洗」　爸一看笑歪：沒聲音了…

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲兒子啊……你說你剛剛洗了這支手機嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

小朋友都很單純天真，但有時他們特別的大腦迴路常常讓人哭笑不得。一名男網友表示，兒子吃蘿蔔糕的時候，不小心把食物掉到老婆的手機上。沒想到，兒子看到手機髒了之後，便貼心地幫媽媽清潔。但看到小男孩的清潔方式後，網友都笑噴「懂得解決問題」、「你要幫老婆換防水手機」、「兒子還在呼吸嗎？」

這名男網友在臉書《爆怨公社》表示，說兒子吃蘿蔔糕，不小心掉到老婆的手機上，「很貼心的把媽咪iPhone拿去廁所洗乾淨……了」。看到貼文後，其他網友都笑回「這麼貼心的鵝紙哪裡找」、「貼心的小暖男」、「見證防水功能的時刻到了」、「我兒子也覺得手機很髒，幫我丟到浴缸洗過了」、「母親節禮物有著落了」、「乖孩子……下次記得加點洗碗精喔！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲還好手機最後被原PO救回來了 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也在留言處透露，「聽說，喇叭沒聲音了……笑到臉歪」、「我沒罵他……我笑到歪掉~也教他要洗東西要問一下爸比媽咪」。有網友則是打破盲點「他夠高能夠直接接觸使用的水……我只能想到……」，原PO也馬上笑說「拿去馬桶洗嗎？」「他不知道洗多久了，想說怎沒聲音、廁所水開著～就有不好的預感」。

至於泡水手機下場到底如何，有人留言建議「先關機放除濕機上一天，或找店家打開手機乾燥處理」，原PO則說，他直接把手機拿到屋頂曬太陽，手機已經可以使用了，「曬了半個小時……（手機）恢復正常，（兒子）沒竹筍炒肉絲可以吃了」。

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關鍵字：手機,防水,蘿蔔糕,兒子,爆怨公社

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