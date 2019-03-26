　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

饅頭白開水過一天！「有口飯吃就好」　老榮民賣房700萬全捐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲饅頭白開水過一天！「有口飯吃就好」　老榮民賣房700萬全捐。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹榮譽國民之家一名88歲的榮民爺爺劉明芝，經常1顆饅頭配1杯白開水就過一餐，好不容易存錢買了房，將賣房所得700多萬元，全數捐給榮民之家及榮民榮眷基金會。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹榮譽國民之家一名88歲的榮民爺爺劉明芝，18歲隨著國軍來台，上兵退役後，靠著每月微薄的就養金和從事清潔工作維生，經常1顆饅頭配1杯白開水就過一餐，好不容易存了80萬，37年前在台北萬華買了20餘坪的小公寓；2018年因入住榮民之家，他把賣房所得700多萬元，全數捐給榮民之家及榮民榮眷基金會；榮民之家今天也頒發象徵榮民最高榮譽的「榮光專業一等獎章」，藉此表彰他的善行義舉。

劉明芝爺爺18歲隨國軍來台，1956年退役至今終身未娶。劉爺爺退伍後擔任清潔隊員長達34年，縮衣節食，自己過得很清苦，直到1982年終於存了80萬元在台北市萬華區買了間20餘坪的小公寓，才終於有了遮風擋雨的小窩。

新竹榮家主任陳桂美說，劉明芝父母過世的早，所以來台至今從未返鄉探過親，連出國都沒有，70年來從未離開過台灣的土地，加上終身未娶、沒有子女，可說是沒享受過優渥的物質生活和真正的親情。

▲饅頭白開水過一天！「有口飯吃就好」　老榮民賣房700萬全捐。（圖／記者陳凱力翻攝）

請繼續往下閱讀...

2018年9月劉明芝入住新竹榮民之家後，才真正感受到「家」的溫暖，為了讓跟他一起住在這裡的同袍獲得更好的照顧，他毅然決然將房子賣掉，捐出售屋所得700多萬給新竹榮家，期望能改善榮家的生活設施。

新竹榮民之家表示，工作人員曾多次勸說，希望劉爺爺不要捐這麼多錢，至少留下部分，自己身邊有些錢也比較踏實，想買什麼也不至於沒錢，但劉爺爺堅持地說，自己年輕時過得很苦，當兵的時候常常3天吃不到一口飯，即使退伍在清潔隊工作，更是經常清水溝清到深夜，還因此罹患肺病，差點沒命。「現在每天有口飯吃，不會捱餓，已算得上是苦盡甘來了」，劉爺爺說，「錢財乃身外之物，生不帶來，死不帶去，很感謝國家對我的照顧，這是現在唯一能做的回饋。」

新竹榮家表示，雖然劉爺爺對錢財很豁達，但自己卻節儉得令人心疼，一件20多年前清潔隊發的公家褲子他都保留至今，褲子穿破了就向工作人員借針線縫補，勸他買件新的，劉爺爺卻說「還可以穿」。劉明芝爺爺說，此生只有2次在物質上花費享受；第一是買了萬華的房子，第二就是為了怕上班遲到，買了支不錯的手錶，僅此而已。

劉明芝儉樸一生，卻將大半生的心血捐出，陳桂美感動的表示，新竹榮家會盡最大努力，讓所有曾為國犧牲奉獻的榮民，獲得最好的照顧。為了感謝劉明芝的善心義舉，退輔會主委邱國正26日上午親自頒發「榮光專業一等獎章」，並送給他新的衣服和長褲，不過劉明芝仍婉拒新衣新褲，堅持要自己穿了20年的長褲，他說「穿起來比較舒服些」。

▲饅頭白開水過一天！「有口飯吃就好」　老榮民賣房700萬全捐。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲饅頭白開水過一天！「有口飯吃就好」　老榮民賣房700萬全捐。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲饅頭白開水過一天！「有口飯吃就好」　老榮民賣房700萬全捐。（圖／記者陳凱力翻攝）

ET快訊
台灣富太圈荒淫曝光！大咖男星收2000萬…夜夜上貢「10姊妹
換掉舊冰箱冷氣「一戶可領2萬」！條件曝光：每台補助3千
脊椎剩半條！她產「超畸形男嬰」險死...婆婆：再懷下一個

關鍵字：新竹榮民之家,榮民,國軍,軍人,軍官,反共青年軍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國道一號嚴重車禍！轎車「遭夾成廢鐵」　大卡車暴衝上水泥護欄

李新乾妹「口罩女」首現身　控郭新政盛竹如抹黑求償600萬

「騙扁小子」病危？開庭前進加護病房　法官怒：太明顯

淡水狼闖女宿行竊！恐嚇日籍女大生「敢說就殺死妳」　她嚇壞休學返國

「20年資歷月薪3萬5」　拍扁麵包師回高雄找「頭路」

婦人裝假牙口腔潰傷竟是舌癌4期　女牙醫半年都忽略挨告

舞蹈圈的漂丿編舞家　鄭宗龍《毛月亮》挑戰22°的美麗與不安　

年輕帥氣有善心　熱血國軍獻愛心

MUZIK／戰壕中的大提琴

台大校長遴選檢討報告出爐　教育部長：專家組專案小組審視

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

她突爆哭！宋智孝慌了：沒事　下秒現「天使舉動」暖哭粉絲

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了...謝謝妳！

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

舞蹈圈的漂丿編舞家　鄭宗龍《毛月亮》挑戰22°的美麗與不安　

年輕帥氣有善心　熱血國軍獻愛心

MUZIK／戰壕中的大提琴

台大校長遴選檢討報告出爐　教育部長：專家組專案小組審視

酷航「機艙失壓」被列重大意外！嚴重恐全機昏迷　飛安會立案追查

饅頭白開水過一天！「有口飯吃就好」　老榮民賣房700萬全捐

瀨戶內藝術祭首次與台合作！原民歌手桑布伊、台灣阿卡貝拉前進日本

野餐日升級了！ 超狂加碼送你飛去澳門玩

兒時福利社最強商品！　網激推2項「平民小吃」：很常被偷吃

新版「預售屋契約」5月上路！6項目修正　禁用爐碴、賣方要保固15年

持續對美英大學投資　華為：有80％是無條件「贊助」

印地安人表明拿不出3億合約　明星游擊手林德恐留不住

陳致中怒批：被韓國瑜騙了　「表面賣農漁產實際賣台灣」

霸屏IG的「焦糖橘」超夯！不想變土氣，化妝前3點要注意

舞蹈圈的漂丿編舞家　鄭宗龍《毛月亮》挑戰22°的美麗與不安　

秀智拜了9年娘家JYP！　改簽「演員豪門公司」當孔劉師妹

6男大生租凶宅！「失眠、不適、出車禍」卻不得退房　提告還敗訴

林光宇殺7刀卻輕判　成醫兇殺案被害人反擊：他上班看韓劇打電動

川普的「第一桶金」! 國防部撥10億美元在美墨邊境築牆

漸層飲品超吸睛！福芳號微風南山店　還有女生最愛粉嫩美拍牆

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

生活熱門新聞

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟..

4月回到冬天？吳德榮：下周一達..

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女..

超商店員先幫7人結帳　他氣到飆..

小一兒大在褲子上　田中母趕到見..

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨..

廠商改他別名「紀錄糗顯現」！網..

女大生「血染床單」暖男友騙老爸..

好友出國放生！　她怒封鎖：以為..

女控險遭性侵！當事男曝有談價碼

台大生發起禁播中天　政大生跟進

老伯怒指安全帽「神器」開噴網笑..

高溫30°C！Ｘ天後溫度「詭異..

更多熱門

相關新聞

年輕帥氣有善心　熱血國軍獻愛心

為建立骨髓捐贈資料庫，慈濟基金會陸續在全台各地舉辦骨髓捐贈驗血建檔活動。3月份，高雄地區的造血幹細胞捐贈驗血活動在高雄靜思堂舉行，在352位完成驗血的民眾中，有一群高達262位，是平均年齡25歲以下的年輕人，而這群充滿熱血的年輕人，是來自南部地區的國軍官兵弟兄。

美軍艦二度穿台海　環時總編怒了

美軍艦二度穿過台灣海峽　維護印太地區自由開放

國軍黑白無常靈堂嚇阻酒駕　江柏樂憂負面效果

陸媒：轟6K繞台演訓被我F16反制

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟臉

除收回訊息...LINE「隱藏功能」不怕錯頻

4月回到冬天？吳德榮：下周一達強烈冷氣團

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女兒怒回一句

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

班機飛德國　1hr後飛錯國家傻眼

美國直擊／蘋果推出Apple Card

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金身

超商店員先幫7人結帳　他氣到飆罵

母雞產下2層殼「花生蛋」！

小一兒大在褲子上　田中母趕到見感動一幕

蘋果iOS 12.2更新　增加5大實用功能

即／國一轎車夾成廢鐵　貨車衝上水泥護欄

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」想哭

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨慕

更多

最夯影音

更多

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面