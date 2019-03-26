饅頭白開水過一天！「有口飯吃就好」　老榮民賣房700萬全捐

▲新竹榮譽國民之家一名88歲的榮民爺爺劉明芝，經常1顆饅頭配1杯白開水就過一餐，好不容易存錢買了房，將賣房所得700多萬元，全數捐給榮民之家及榮民榮眷基金會。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹榮譽國民之家一名88歲的榮民爺爺劉明芝，18歲隨著國軍來台，上兵退役後，靠著每月微薄的就養金和從事清潔工作維生，經常1顆饅頭配1杯白開水就過一餐，好不容易存了80萬，37年前在台北萬華買了20餘坪的小公寓；2018年因入住榮民之家，他把賣房所得700多萬元，全數捐給榮民之家及榮民榮眷基金會；榮民之家今天也頒發象徵榮民最高榮譽的「榮光專業一等獎章」，藉此表彰他的善行義舉。



劉明芝爺爺18歲隨國軍來台，1956年退役至今終身未娶。劉爺爺退伍後擔任清潔隊員長達34年，縮衣節食，自己過得很清苦，直到1982年終於存了80萬元在台北市萬華區買了間20餘坪的小公寓，才終於有了遮風擋雨的小窩。



新竹榮家主任陳桂美說，劉明芝父母過世的早，所以來台至今從未返鄉探過親，連出國都沒有，70年來從未離開過台灣的土地，加上終身未娶、沒有子女，可說是沒享受過優渥的物質生活和真正的親情。

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2018年9月劉明芝入住新竹榮民之家後，才真正感受到「家」的溫暖，為了讓跟他一起住在這裡的同袍獲得更好的照顧，他毅然決然將房子賣掉，捐出售屋所得700多萬給新竹榮家，期望能改善榮家的生活設施。



新竹榮民之家表示，工作人員曾多次勸說，希望劉爺爺不要捐這麼多錢，至少留下部分，自己身邊有些錢也比較踏實，想買什麼也不至於沒錢，但劉爺爺堅持地說，自己年輕時過得很苦，當兵的時候常常3天吃不到一口飯，即使退伍在清潔隊工作，更是經常清水溝清到深夜，還因此罹患肺病，差點沒命。「現在每天有口飯吃，不會捱餓，已算得上是苦盡甘來了」，劉爺爺說，「錢財乃身外之物，生不帶來，死不帶去，很感謝國家對我的照顧，這是現在唯一能做的回饋。」



新竹榮家表示，雖然劉爺爺對錢財很豁達，但自己卻節儉得令人心疼，一件20多年前清潔隊發的公家褲子他都保留至今，褲子穿破了就向工作人員借針線縫補，勸他買件新的，劉爺爺卻說「還可以穿」。劉明芝爺爺說，此生只有2次在物質上花費享受；第一是買了萬華的房子，第二就是為了怕上班遲到，買了支不錯的手錶，僅此而已。



劉明芝儉樸一生，卻將大半生的心血捐出，陳桂美感動的表示，新竹榮家會盡最大努力，讓所有曾為國犧牲奉獻的榮民，獲得最好的照顧。為了感謝劉明芝的善心義舉，退輔會主委邱國正26日上午親自頒發「榮光專業一等獎章」，並送給他新的衣服和長褲，不過劉明芝仍婉拒新衣新褲，堅持要自己穿了20年的長褲，他說「穿起來比較舒服些」。