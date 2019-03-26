「騙扁小子」病危？開庭前進加護病房　法官怒：太明顯

▲日前開庭，「騙扁小子」黃琪坐著輪椅頭罩棉被出庭，此次卻拿出病危通知。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

以塔羅牌算命騙倒前總統陳水扁而聲名大噪的黃琪，涉嫌詐騙凱基證券等案被控詐欺。台北地方法院26日開庭，委任律師表示，前一天和黃琪的媽媽聯絡提醒要出庭，媽媽卻說黃琪人在振興醫院加護病房，並交給律師一份病危通知書，因此無法出庭。不過法官似乎相當生氣，強調每次開庭前都這樣「很容易就看得出來」，要求下次開庭一定要到，否則依法辦理。

不過記者實地查證，黃琪確實在25日進入急診室治療，但之後病況穩定，已轉入普通病房，但病危通知打哪來，連律師也不清楚。

律師表示，多次聲請鑑定黃琪的身心狀態是否適合繼續接受審判，卻都被駁回，但黃琪的狀況確實連與律師討論案情都無法，更不用說在法庭上答辯，這樣的情形，也讓原本打算解除委任的他，於心不忍。

▲黃琪的委任律師也很無奈，表示一度想解除委任，但只能說於心不忍。（圖／記者楊佩琪翻攝）

對於開庭不到，律師也很無奈，表示25日上午才接到黃母的電話，提到黃琪無法出庭，因為人在振興醫院的加護病房，律師請黃母帶相關資料來，黃母卻給了一張病危通知，讓他只好在開庭時，再次向法官聲請鑑定黃琪的身心狀況是否適合審判。

不過對於黃琪的不到庭，法官顯得非常不諒解，表示此次開庭傳喚多名證人，卻因為黃琪白跑一趟「每次都是開庭前才去急診，這樣很容易就看得出來呀！」且先前呈報的診斷證明，都看不出到底生了什麼病，請黃琪於5日內提出此次的診斷證明，也請他下次開庭一定要到，否則依法處理。

日前多次開庭，黃琪的精神狀況似乎便以不佳，法官、檢察官問話，完全回答不出來或答非所問，連自己的出生年月日都回答不了，且都坐著輪椅出庭。日前開庭，更乾脆坐著輪椅，頭上罩著棉被出庭，引發法庭內外一陣騷動。

自「騙扁」以來，黃琪詐欺案頻傳，曾因冒充頂新魏家少東盜刷「黑卡」，遭判刑入獄，又冒充國泰集團千金蔡佳玲身分，向多家五星飯店詐騙折扣住房。甚至自稱藝人張清芳的丈夫宋學仁的秘書，謊稱代操期貨，要求凱基證券手續費打對折，被控詐騙1萬9000多元，此案目前台北地方法院審理中。

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