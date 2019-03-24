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陸媒：轟-6K繞台演訓　我F-16「桶滾動作」插入編隊反制

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▲▼F-16。（示意圖／記者李毓康攝）

▲我軍F-16戰機。（圖／記者李毓康攝）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍軍機去年4月時，曾在短短10天內展開4次繞台演訓。中國軍媒《新浪軍事》最近刊文指出，台灣F-16為了反制共軍轟-6K演訓，不僅插入戰機編隊，還以「桶滾式戰術」動作，繞著轟-6K飛行，展示其拒統的決心。

報導先是介紹我國空軍第四聯隊的歷史，稱該聯隊自1997年起成為「台空軍首支F-16部隊，歷經四年時間的接機訓練，於2001年12月舉行成軍典禮，再次成為海峽這一側最危險的敵人」。

▼解放軍轟-6K。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼解放軍多架「轟-6K」展開遠洋訓練。（圖／翻攝自大陸網站）

接著指出，儘管第四聯隊的技術優勢越來越小，但該聯隊仍然在與共軍的幾次正面遭遇中，展示其「拒統」決心。「例如2018年4月，共軍一次繞台任務期間，第四聯隊派出1批2架F-16攔截伴飛，F-16長機插入轟-6K編隊之間，並在貼近轟-6K長機右側之後進行了『桶滾』動作。」

專文最後提到，這群台灣空軍飛行員因為待遇良好、薪資優渥、普遍有過赴美受訓經歷，「是台軍中拒統傾向最為強烈的一個戰鬥員群體」。據悉，桶滾（Barrel Roll）動作是從戰機行進路線而來的，桶滾不僅是飛行特技，也是一種攻守兼備的機動動作，通過桶滾操作降低速度，讓敵機超過自己，這樣就能取得有利射擊位置。

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關鍵字：轟-6K,F-16,解放軍,國軍,桶滾動作,繞台演訓

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