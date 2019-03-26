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年輕帥氣有善心　熱血國軍獻愛心

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▲▼國軍響應「救人一命、無損己身」，3月份前往高雄造血幹細胞捐贈驗血活動共262位南部地區的國軍官兵弟兄響應，保家衛國的國軍官兵弟兄，更是慈悲為懷、驗血救人的熱血青年。(圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

為建立骨髓捐贈資料庫，慈濟基金會陸續在全台各地舉辦骨髓捐贈驗血建檔活動。3月份，高雄地區的造血幹細胞捐贈驗血活動在高雄靜思堂舉行，在352位完成驗血的民眾中，有一群高達262位，是平均年齡25歲以下的年輕人，而這群充滿熱血的年輕人，是來自南部地區的國軍官兵弟兄。「救人一命、無損己身」，平常夙夜匪懈、保家衛國的國軍官兵弟兄，更是慈悲為懷、驗血救人的熱血青年。

在高雄地區舉行的造血幹細胞捐贈驗血活動，慈濟志工即事先到學校及部隊與街頭宣導，因為志工的用心宣導獲得熱情回應，因此在驗血活動一大早，即有陸續湧進高雄靜思堂接受驗血的民眾，除了有夫妻檔帶著小孩、也有來自外地特別趕來的民眾外，最受人矚目的是來自高雄地區，人數高達262位、平均年齡不到25歲的國軍官兵陸續抵達驗血現場。

▲▼國軍響應「救人一命、無損己身」，3月份前往高雄造血幹細胞捐贈驗血活動共262位南部地區的國軍官兵弟兄響應，保家衛國的國軍官兵弟兄，更是慈悲為懷、驗血救人的熱血青年。(圖／慈濟基金會提供）

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▼高雄地區造血幹細胞捐贈驗血活動在高雄靜思堂舉行，年輕帥氣青年獻愛心，號召驗血「救人一命、無損己身」。

▲▼國軍響應「救人一命、無損己身」，3月份前往高雄造血幹細胞捐贈驗血活動共262位南部地區的國軍官兵弟兄響應，保家衛國的國軍官兵弟兄，更是慈悲為懷、驗血救人的熱血青年。(圖／慈濟基金會提供）

高雄造血幹細胞捐贈驗血活動中，提前一小時第一位到高雄靜思堂報到的國軍弟兄林洋震指出，他原本聽到骨髓捐贈的時候會很害怕，因為老一輩的人說抽骨髓是從脊椎裡進去。但經過專業人員宣導後才知道，兩種方式收集，不會傷害到個人權益和生命，就可以救人，讓他安心也受到感動。

第一個完成所有程序的國軍官兵丁奕翔表示，既然有機會去救人，那就盡一份自己的心力。

參與驗血活動的國軍弟兄方杰指出，我們用另一種方式來幫助別人，這種善念帶動了其他的弟兄，因為大家都有一份救人的愛心，所以就一起來。

▼提前一小時第一位來報到的國軍弟兄林洋震，對於可以用安全方式救人，讓他安心也受到感動。

▲▼國軍響應「救人一命、無損己身」，3月份前往高雄造血幹細胞捐贈驗血活動共262位南部地區的國軍官兵弟兄響應，保家衛國的國軍官兵弟兄，更是慈悲為懷、驗血救人的熱血青年。(圖／慈濟基金會提供）

▼丁奕翔是第一個完成驗血建檔的國軍弟兄，他表示既然有機會去救人，那就盡一份自己的心力。

▲▼國軍響應「救人一命、無損己身」，3月份前往高雄造血幹細胞捐贈驗血活動共262位南部地區的國軍官兵弟兄響應，保家衛國的國軍官兵弟兄，更是慈悲為懷、驗血救人的熱血青年。(圖／慈濟基金會提供）

帶隊來參與驗血活動的國軍部隊莊大隊長說，曾帶領國軍到八八風災和八一氣爆災區現場協助救災，當時認為他們國軍一定是第一個到達現場的，但沒想到每一次看到都是慈濟人先到達。這次驗血活動不僅帶隊參與，自己也挽袖參與建檔，盼自己也能救人。

▼高雄地區造血幹細胞捐贈驗血活動在高雄靜思堂舉行，一早就有許多國軍官兵弟兄填寫驗血資料。

▲▼國軍響應「救人一命、無損己身」，3月份前往高雄造血幹細胞捐贈驗血活動共262位南部地區的國軍官兵弟兄響應，保家衛國的國軍官兵弟兄，更是慈悲為懷、驗血救人的熱血青年。(圖／慈濟基金會提供）

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關鍵字：造血幹細胞,國軍,骨髓,慈濟,救人

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