影／國軍「黑白無常靈堂」嚇阻官兵酒駕　江柏樂憂引來非七爺八爺：我都會怕

記者張靖榕／綜合報導

酒駕肇事案件頻頻發生，為了落實「酒駕零容忍」政策，國軍部隊推出各種方式宣導酒駕的嚴重性，當中又以陸軍砲測中心教勤營設置的「黑白無常靈堂」最引人注目；部隊設置該靈堂的目的是讓官兵在休假前「震撼」一下，看到黑白無常凶煞的面孔就不敢或不願酒駕了。不過民俗專家江柏樂說，這個黑白無常畫像畫得太過恐怖，連他都會怕，恐怕來的不是七爺八爺，而是一些能力較強的鬼魂。

▲酒駕肇事事件頻傳，引起社會普遍憤怒。（圖／東森新聞）

部隊對於「酒駕情境走廊」或「酒駕情境教室」的設置方式各有不同，舉陸軍302旅為例，該部隊在營區設置「防制酒後駕車情境教室」，由幹部設計製作的每個場景，都以不同效果達到同一目的為目標，就是讓全體官兵體驗到酒後駕車的可怕後果。另有部隊推出「酒醉眼鏡」，讓官兵體驗酒後視線不佳、難以聚焦的視覺體驗，藉此加深官兵的「身體記憶」，達到嚇阻效果。

▲部隊在「黑白無常靈堂」前擺放2張酒駕宣導海報。（圖／東森新聞）

至於吸引眼球的黑白無常靈堂，陸軍砲測中心教勤營2月25日前就已搭建完成，並在當天實施「228連續假期軍紀安全維護座談會」時，公開官兵站在靈堂前的畫面。照片中的靈堂並非真的靈堂，而是國軍部隊為了「酒駕情境教室」想出的新奇點子，並在相貌恐怖的黑白無常前擺了2張酒駕宣導海報，希望能降低軍人的酒駕機率。

▲民俗專家江柏樂認為，國軍的黑白無常畫像太駭人，連他都會怕。（圖／東森新聞）

根據《東森新聞》報導，民俗專家江柏樂說，國軍黑白無常靈堂裡的黑白無常畫像過於恐怖，恐怕引來的不是真正的七爺八爺，反而可能是一些能力較強大的鬼魂進駐，接受官兵上香膜拜。

對於外傳要求休假官兵「上香膜拜」黑白無常的言論，陸軍司令部公共事務組組長黃海晏說，「該單位並沒有要求官兵拿香膜拜的情事發生」，而是要求各單位以多元的方式，宣導絕不酒駕。