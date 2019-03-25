美軍艦二度穿台海　胡錫進批：台灣如1949年被圍起的北平

▲美軍導彈驅逐艦柯蒂斯魏柏號（USS Curtis Wilbur, DDG54）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

大陸中心／綜合報導

美國軍方24日表示，美軍2艘艦艇周日再次穿越台灣海峽，展現美國努力維護印太自由開放的承諾。對此，中共人民日報旗下的《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文稱，「我覺得必須要朝朝『台獨』們的腦袋上澆一桶冷水了」。他還直言，台灣已經完全處於大陸軍事力量的威懾之下，台灣就是1949年被合圍起來的北平。

根據國防部日前披露的訊息顯示，這是美軍船艦今年第3度通過台灣海峽，也是2018年下半年以來第6度有美國軍艦通過台海。

針對美艦再通台灣海峽，我國防部今天發布聲明表示，「國軍全程依規定運用聯合情監偵全程掌握，確保區域穩定與海疆安全，期間並無異常情形，請國人放心。」

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

對此，《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文表示，「綠營媒體對『美國軍艦又來了』一片歡呼，真逗。我覺得必須要朝朝台獨們的腦袋上澆一桶冷水了。」

他還聲稱，台灣已經完全處於大陸軍事力量的威懾之下，台灣就是1949年被合圍起來的北平，外部力量也改變不了這一越來越穩固的格局，台獨在島內的所有折騰都是籠子裡的遊戲，他們對自娛自樂不能過於痴迷。

胡錫進分析，「在大陸對台軍事攤牌的情況下，美軍根本來不及反應，即使美軍能夠在之後做出反應，它也只能是象徵性的。因為美軍絕不可能為了台灣與解放軍全面開戰。」他直言，「解放軍有能力在西太平洋上重創美國軍隊，而且我們是主要的核大國，與中國大陸全面開戰是美國的不可承受之重。」

▲兩岸關係是否會在2020大選後有所變化，備受各界關注。（圖／路透社）

不過他也說，大陸不會主動往前推進兩岸的緊張，大陸的兩岸政策是穩定、克制的，和平統一是大陸對台基本政策，「我也支持兩岸通過和平方式走向統一，武力解決應是最後手段。」

胡錫進在文末直言，台獨們要有最起碼的清醒，民進黨當局更要清醒，不要以為美國軍艦過一過台灣海峽，美台交流又「切了一片香腸」，有一點小突破，他們就激動得不得了。他表示，這些都是中美關係的問題，是中美博弈的一個個小環節，跟台灣的前途其實沒啥關係，台獨們如果腦子發熱，忘乎所以，他們與美國搞得越熱，實質性懲罰來得就越快。

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