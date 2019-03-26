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淡水狼闖女宿行竊！恐嚇日籍女大生「敢說就殺死妳」　她嚇壞休學返國

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▲性暴力，暴力，虐待，孩童，男孩，女孩，小孩，兒童，性侵，性騷擾，戀童。（圖／CFP）

▲真理大學驚爆有變態闖入女宿，還威脅女學生若跟老師說，就會殺了她。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）

突發中心／綜合報導

新北市淡水區的真理大學驚爆一名楊姓男子闖入女生宿舍行竊，一名女學生在《Dcard》上爆料，楊男闖入後還恐嚇1名日籍女大生「如果妳們跟老師說，我殺了妳們」等語，導致對方因此心生畏懼休學回國。不料3月份楊男又再度闖入行竊，但這次被警方逮到，調查後發現他曾是該校校友，但於1月份休學，且與日前闖入的嫌犯為同一人，警方訊後將依竊盜罪嫌將楊男送辦。

女網友透過《Dcard》發文寫道「#幫高調 #淡水之狼 即使住校也要注意自身安全」，事發當時，寢室內只有2名留宿生，儘管當時時間已經門禁，校門也已上鎖，但嫌犯仍爬牆闖入房內。

當時，該2名學生已就寢，其中1名日籍女大生聽見床下方有怪音，便爬起來查探，沒想到卻見到1名陌生男子闖入屋內，嚇得直問「你是誰？你想做什麼？」楊男則是爬到上舖，用手機翻譯回答她「我被人拿槍追著，我要待在這裡」、「如果妳們跟老師說，我殺了妳們」，還問「妳有男朋友嗎？我喜歡妳，可以親妳嗎？」接著就發生了一些「很不好的衝突的事情」。另外一個女生則是因為害怕，只能躲在棉被裡面。

該日籍女大生因心生畏懼，不久後便休學返國，而文章貼出後也造成真理大學女宿舍人心惶惶。對此，校方表示楊男1月份就曾闖入女宿2次，且皆是為了竊取財物，而日籍女大生案件，則是在事後其休學返國才經由同學轉述得知，但因該女大生提供的資訊不多，目前僅知道2起案件均有財物損失。

▲侵占，竊盜，小偷。（圖／視覺中國CFP）

▲警方調查，該嫌犯闖入女宿是因缺錢花用，才因此行竊。（圖／視覺中國CFP）

校方還提到，3月20日楊男再度闖入女宿，但隨即遭到警方逮捕，校方事後貼出破案公告，且預計會在女宿周邊增設8支監視錄影器與增加巡邏次數，希望藉此能讓學生安心，並提供給學生一個安全的住宿環境。

此外，警方調查時，發現楊男1月份才剛於該校休學，且與1月份的2起案件是為同一人。楊男表示，他是因經濟上有困難，才出此下策，並坦承闖入女宿共3次，但矢口否認有對女學生做任何不軌行為，而由於目前暫無其他被害人出面指控他有其他惡行，警方訊後將依竊盜罪嫌將他送辦。

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關鍵字：真理大學,女宿,偷竊,女大生,日籍

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