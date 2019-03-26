「20年資歷月薪3萬5」　拍扁麵包師回高雄找「頭路」

▲拍扁麵包師黃士福回高雄謀職，日前在求職社團PO文。（圖／翻攝《只是堵藍》）

記者洪正達／高雄報導

以「拍扁」聞名的麵包師傅黃士福，2018年到大陸發展並要求國台辦給予貸款援助，不過近來似乎也打算回到高雄發展，26日在臉書《大高雄求職網》社團發文找工作，並要求月薪3萬5千元至3萬8千元，不過《ETtoday新聞雲》記者去電手機後，直接關機轉語音信箱，未獲本人證實。

就在2018年4月到5月間，黃士福聲稱在友人牽線下，到對岸去進行「技術指導」，不過事後卻遭網友起底他以「台灣正義麵包師傅」在微博發文，表示自己僅剩330元人民幣（折合新台幣約1615元），希望能獲得當地官方的援助，後來又進一步說「希望國台辦貸款給他」，就連大陸網友也不領情，希望他「踏實找工作」。

在大陸發展未果後，黃士福似乎已回到台灣，但原本開設的麵包店早就歇業，前陣子甚至回到前東家工作，直到最近才又開始謀職，在臉書求職社團中PO文找工作，指出他是有20年資歷的麵包師傅，希望月薪能在3萬5千元到3萬8千元間。

臉書社團《只是堵藍》貼出，「黃士福目前在高雄應徵工作，韓導、韓粉快出來幫忙呀，給個網軍薪資又可以看到他每天罵阿扁，超讚的！」又有其他網友說可到「可以找吳92（指吳寶春）麵包店」上班、以及「20年資歷，開月薪35000？說好的高雄發大財勒？」，不過也有人懷疑發文的真實性，但是比對他在微博的照片後，證實是同一人。