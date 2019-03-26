李新乾妹「口罩女」首現身　控郭新政盛竹如抹黑求償600萬

記者劉昌松／台北報導

台北市已故議員李新的乾妹林麗君，因被拍到戴著口罩出現李新墜樓案發現場，一度被誤認為李新女友郭新政，郭新政找前主播盛竹如拍攝「誰殺了李新」系列影片，質疑林麗君「假冒」動機，林不滿因此導致全家被網路霸凌，26日出面控告郭、盛涉妨害名譽，並將要求600萬元賠償以及回復名譽。

▲李新乾妹林麗君戴口罩被誤認為李新女友郭新政，遭影射和李新墜樓有關。（圖為資料照／記者張君豪攝）

▲林麗君26日親自現身控告郭新政、盛竹如妨害名譽並將求償。（圖／記者劉昌松攝）

林麗君26日沒戴口罩，露出全臉和丈夫黃烈明、律師林凱一起現身台北地檢署，林麗君嚴肅表示，「承受精神壓力折磨，以及網路霸凌謾罵，這半年來真的很折磨全家人，我沉默不代表我默認，我們是善良百姓，希望司法給我們全家人公道。」

李新在2017年9月28日墜樓身亡消息傳出後，現場有媒體捕捉到一名戴著口罩的短髮女子，神似郭新政，上前追問「郭小姐」要採訪時，口罩女都沒有回應。郭新政認為，林故意和媒體串通，假冒「郭新政」到現場，讓社會大眾以為前女友郭新政與李新的死有關。

▲林麗君的丈夫黃烈明也一併提出告訴。（圖／記者劉昌松攝）

郭為此控告林麗君涉嫌妨害名譽罪，檢察官在2019年3月7日處分不起訴，理由是林當天趕赴現場時心情不好，加上沒有化妝所以戴口罩，事後也去函要求媒體澄清更正，認為林非有意讓人誤認。

雖檢察官還清白，但林和丈夫黃烈明不滿，郭明知道沒有被假冒，卻仍找盛竹如製作「誰摔死李新」系列影片，且出版新書，影射口罩女和李新墜樓事件有關，導致林女和家人遭網路謾罵、霸凌、指責為「殺人兇手」，因此要到北檢控告郭新政、盛竹如妨害名譽，另要到台北地院遞狀求償600萬元，要求郭、盛將影片下架並道歉。

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