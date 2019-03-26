婦人裝假牙口腔潰傷竟是舌癌4期　女牙醫半年都忽略挨告

▲彰化女牙醫未發現到診患者已經罹患舌癌4期，遭到檢方起訴。（示意圖／pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名廖婦在2015年間到謝女開設的牙醫診所看診，謝女發現廖婦口腔潰瘍，都只是要廖婦暫時不要戴假牙，到廖婦跟謝女說舌頭非常痛，體重減輕20公斤，才轉診到醫院，經切片確診切片檢查為「舌部鱗狀上皮細胞癌」舌癌第4期，必須手術治療；廖婦向謝女提告，檢方26日依業務過失傷害罪起訴謝女。

根據起訴書內容指出，2015年10月到2016年5月，謝女幫廖婦製作假牙以及處理相關問題時，沒有發現廖婦左側舌頭下緣的潰瘍一直沒有改善，建議廖婦到相關專科就診。

▲彰化女牙醫未發現到診患者已經罹患舌癌4期，遭到檢方起訴。（圖／達志示意圖）

2016年7月到2017年1月5日，謝女再度發現廖婦口腔潰瘍，建議廖婦暫時不要配戴活動假牙，直到1月12日回診，廖婦向謝女表示舌頭更痛，謝女調整假牙後將廖婦轉診到大醫院，廖婦向醫院醫師主訴舌部潰瘍疼痛超過1年，體重減輕約20公斤，經切片檢查為「舌部鱗狀上皮細胞癌」，確診為舌癌第4期。

檢察官認為，依病歷記載，廖婦裝置假牙時間，左側舌頭下緣部位開始潰瘍於，最後舌部惡性腫瘤，謝女裝置假牙相關的醫療行為雖然不是導致舌癌的原因，但是對於潰瘍的處置時間超過6個月，有違一般醫療常規，導致廖婦有第4期舌癌，因此依業務過失傷害罪提起公訴。

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