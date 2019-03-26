影／全民期待！朱立倫推金門會談：兩岸共同發表永久和平宣言

記者羅婉庭／台北報導

針對若當選總統要推動「金門會談」、與對岸領導人共同發表永久和平宣言，前新北市長朱立倫26日表示，從馬習會之後到這幾年，對兩岸關係變化非常感慨，應該要讓2015年的馬習會延續，更進一步在金門會談，將會是一個歷史里程碑，且真正能夠達到兩岸和平的宣示，是非常有意義的。

朱立倫表示，他對這些年兩岸關係的變化非常感慨，應要讓2015年的馬習會延續，進一步在金門會談，並強調若自己當總統，一定會這樣做也相信自己做得到，「和平」是全世界的普世價值，更是全民所期待的。

對於執政黨極有可能做出反制的問題，朱立倫回應，綠營對大的特色，是走「義和團式」的將台灣導入戰爭，甚至拿著掃把對抗，而我們是追求和平，這是一場「和平」面對戰爭的競爭，我們希望達到兩岸永續的和平。

事實上，朱立倫25日已經在臉書推出「我當總統」系列直播，藉此發表國政主張，朱立倫就拋出若他當選總統，將在823紀念日當天，邀請中國大陸國家主席習近平到金門進行會談，由兩岸最高領導人共同發表永久和平宣言，讓兩岸關係走向更穩定未來。



朱立倫指出，2015年在新加坡的馬習會轟動全世界，兩岸在對立了幾十年後，最高領導人可以在新加坡會談，由對抗轉向和平，可惜曇花一現，總統蔡英文上任後，兩岸關係急遽倒退冰凍；去年九合一選舉後，本來可以給民進黨一個檢討的機會，但時至今日，民進黨仍不斷打反中牌、對抗牌，甚至透過兩岸關係嚴峻來創造政治利益，他對此感到非常遺憾。

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者羅婉庭攝）