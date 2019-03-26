民進黨怒斥：韓國瑜為一黨一人政治利益「背書一國兩制」

▲韓國瑜。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜25日與中國大陸國台辦主任劉結一會談時表示「強烈支持九二共識」，民進黨發言人李晏榕26日痛斥，韓國瑜附和劉結一強烈支持九二共識，加上日前密會港澳執行「一國兩制」的中聯辦，讓人不得不覺得韓國瑜此次中港澳之行，就是不斷地在為「一國兩制」背書，加速中國大陸對台統一的進程。

李晏榕指出，中國大陸國家主席習近平在「告台灣同胞書40週年」已經定調「九二共識就是一個中國、一國兩制」，而且中國大陸也多次打臉國民黨九二共識沒有所謂的「一中各表」。韓國瑜選擇附和劉結一強烈支持九二共識，是為一黨一人政治利益「背書一國兩制」。

李晏榕批評，韓國瑜在與劉結一會面後，只敢提到「1912年的中華民國」，卻不敢提1949年和共產黨簽署「和平協議」後被出賣的中華民國，不敢提1958年與中國大陸八二三炮戰浴血奮戰的中華民國，不敢提1971年在聯合國被中華人民共和國取代的中華民國，更不敢提2019年主權獨立、仍然存在於台灣的中華民國。

李晏榕強調，根據陸委會日前公佈的民調，台灣民眾有近8成民眾不贊成中國大陸「一國兩制」主張，也有7成以上民眾不贊成中國大陸要求台灣先接受「一個中國原則」，再開始進行政治談判。她痛批，「反觀韓國瑜到中國背書『一國兩制』的舉動，國民黨內要競逐總統提名的吳敦義、王金平及朱立倫，競相向中國大陸獻媚表態，鼓吹簽署投降式和平協議，一味傾中的行為，根本就是背離台灣主流民意，呼籲大家要認清國民黨，配合中國大陸統戰，撕裂台灣的民主，展開併吞台灣政治進程的事實。」