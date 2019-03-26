韓國瑜稱孫中山信徒　陳其邁：馬後炮！用詞強烈但不清楚沒意義

▲陳其邁、韓國瑜。（合成圖／記者林敬旻、季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜出訪深圳，韓國瑜與中國大陸國台辦主任劉結一會晤，他在劉結一離開後發表談話，除了提及中華民國，也自稱是孫中山信徒。行政院副院長陳其邁26日酸韓國瑜是馬後炮，還嗆他雖然用詞強烈但卻不清不楚，根本一點意義都沒有。

韓國瑜在劉結一離開後表示：「西元1912年開始國父孫中山先生推翻滿清，創立了中華民國，就是追求民主民權民生，為了老百姓的生活，我是孫中山先生的信徒，我們致力於幫助人民改善生活，國富民強，我們這麼認真努力是希望台灣政治風氣能夠有所扭轉，政治人物不能再鬼混下去，真正要為人民服務。」

針對韓國瑜選擇在劉結一離場後自稱是孫中山信徒，陳其邁說，「他應該要表達台灣人民反對一國兩制，我們可以跟中國大陸對等和平往來，我們認為台灣未來的前途應該是台灣人自己決定，韓市長應該要在（劉結一）面前能夠直接陳述，作為高雄市長表達台灣人民的意見這是很好的場所，而不是馬後炮。」

記者追問，韓國瑜在劉結一面前說強烈支持九二共識，陳其邁再批，「一國兩制、尤其是九二共識，九二共識中國大陸定義跟台灣定義不同，國民黨定義也不同，他強烈支持九二共識，應該把什麼是九二共識說清楚，他提到我們中國民國，我們就是主權獨立國家，這樣不是很好嗎？講得不清不楚、用詞很強烈，這樣其實一點意義都沒有。」