黨內人士批韓國瑜用「宮廷文化」維持聲量？ 朱立倫：不要批評同志

▲朱立倫22日參訪協眾國際瓷林精品。（圖／朱辦提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

針對黨內有聲音批評高雄市長韓國瑜不表態是否參選總統，是利用「宮廷文化」維持自己聲量。前新北市長朱立倫22日表示，黨內盡量不要批評自己的同志，韓王吳每一位都是最後要團結的力量，希望有開放的心胸、宏觀的態度，最重要的是國民黨要贏、台灣要贏。

根據媒體報導，有藍營人士質疑，韓國瑜口口聲聲說不喜愛國民黨內宮廷文化，但是韓現在不願意對選總統表態，若是想用選總統維持自己的聲量，這不也是國民黨過去宮廷文化的展現，他認為韓國瑜如果要選就應該要自己領表，一切都要照制度走。

對此，朱立倫則回應，黨內盡量不要批評自己的同志，韓國瑜是黨內重要資產、前立法院長王金平是重要的前輩，黨主席吳敦義是黨的領導者，每一位都是最後要團結的力量，希望有開放的心胸、宏觀的態度。

對於黨內初選機制一變再變，朱立倫表示，國民黨最重要的是爭取2020勝選、爭取最多民眾的認同，他希望在初選過程不要造成任何紛擾，任何紛擾都會傷害國民黨，規則早點決定，越快越好。

對於韓國瑜的媒體民調居高不下，朱立倫笑著說，「放心啦，我會非常努力、越來越強」，他也很有信心，韓市長是黨內非常重要的資產，希望他這幾天在外面訪問順利成功。

最新媒體民調中顯示，在藍營支持度上，韓國瑜拿到80％，朱立倫拿到60%。對於這樣的差距，朱立倫表示，他要努力在政策、想法上更清楚的傳達，讓藍營支持者放心，他會做到這一點，也希望最後不管誰出線，都能夠全黨團結一致。

另外，針對世界衛生組織（WHO）日前說重話，「今年如果沒有兩岸諒解，不用期待台灣會取得世界衛生大會（WHA）入場券」，台灣恐3度缺席WHA。朱立倫表示，台灣民眾的權益不該受到任何影響，不管是WHA、國際民航組織（ICAO)、國際的氣候變遷相關，所有重要的民生組織我們都應該參加，所以作為執政黨要克服所有困難。

他強調，在這個過程當中，兩岸關係和平、共識非常重要，這是過去國民黨執政時都有達到的目標，他有信心，2020若國民黨重新執政後，不只WHA，這些民眾關心的國際組織都要參加，也「會」參加。