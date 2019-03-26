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預期「永久和平宣言」必遭抹紅　朱立倫：放馬過來

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▲前新北市長朱立倫26日在臉書發文表示，自己提出推動兩岸領導人金門會談必定會遭到民進黨的抹紅 。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

▲前新北市長朱立倫26日在臉書發文表示，自己提出推動兩岸領導人金門會談必定會遭到民進黨的抹紅 。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫26日在臉書發文表示，自己提出推動兩岸領導人金門會談必定會遭到民進黨的抹紅，並說「放馬過來，歡迎」，呼籲民進黨，用務實的態度取代抹紅、恐嚇；且攻擊他前，先要求過半的立法院黨團，讓「兩岸協議監督條例」三讀通過，而非說一套做一套。

他表示，自己若當總統，全力推動兩岸領導人金門會談，共同發表永久和平宣言。2015年歷史性的「馬習會」象徵台海兩岸從對抗轉向和平合作，可惜在總統蔡英文主政後，兩岸關係急遽倒退，無論國內經濟及對外關係，台灣都承受了嚴重後果。

朱立倫在文中奉勸民進黨，想要攻擊他之前，不如先要求過半的立法院黨團，好好讓「兩岸協議監督條例」三讀通過，而不是說一套做一套。當初太陽花學運期間，民進黨全黨上下喊著要修「兩岸協議監督條例」，結果全面執政之後完全不提，這些人民都看在眼裡。

他也提出，這項主張絕對願意接受國會的監督、民主的監督民進黨你們呢？」。朱立倫說，回顧歷史，從敵對衝突轉到和平的過程，一定會遭遇困難、挑戰、障礙甚至是各種攻擊抹紅，但他絕不畏懼。關鍵是我們要有勇氣、決心及想像力走出艱辛第一步，兩岸領導人金門會談及永久和平宣言就將揭開這個進程的序幕。

他強調，若他當總統，絕對會把建立「和平、安全、穩定、繁榮」的兩岸關係當作任內最重要的目標，讓兩岸共同開創新局，兩岸之間，我們要用接觸取代迴避；要用對話取代對抗；用務實的態度取代抹紅、恐嚇。而實現兩岸領導人金門會談，共同發表永久和平宣言，就是重要的第一步。

朱立倫表示，去年「九合一」大選，民進黨選舉失利，非但沒有在兩岸關係上改弦易轍，還變本加厲地升高兩岸衝突。和平已臨關鍵時刻，台灣必須在兩岸關係上，大方邁開腳步。尤其兩岸領導人，更應坐下來、好好談，為兩岸和平凝聚永續共識。

朱立倫說，過去打過仗、政治幾乎零互動的南北韓，在2018年都由南韓總統文在寅，與北韓領導人金正恩面對面坐下來協商，共同發表板門店宣言；曾經是敵對關係的美國與北韓，也都握手言和，舉辦 川金會、川金二會。同屬中華民族、共享中華文化的兩岸，交流與互動比之更為密切，有什麼道理不能？

他說明，選在金門也有其特殊的意義，金門曾是兩岸烽火的最前線，也是823砲戰的戰爭現場，砲彈無情的痛苦、戰爭的殘忍，沒有人比金門百姓還懂。金門最有特色的就是用砲彈碎片製作而成的菜刀、鋼刀，他相信，這些戰爭留下來的產物，未來都會變成和平的信物。他提到，可以預期這項主張，民進黨一定會傾盡全力扣紅帽子。

對此，朱立倫指出，每每談到兩岸議題，民進黨就只會說國民黨賣台，這套說法已經用了幾十年，這中間國民黨也執政過，請問台灣被賣了嗎？民進黨的台獨神主牌，永遠只敢放在神桌上拜，卻不敢拿出來用，只是當成選舉的提款機，卻當不成執政的萬靈丹，這不是愛台灣，這是在害台灣。

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關鍵字：朱立倫,金門會談,兩岸永久和平宣言

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