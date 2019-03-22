台灣恐3度缺席世界衛生大會　朱立倫：執政當局要克服所有困難

▲朱立倫22日參訪協眾國際瓷林精品。（圖／朱辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對台灣恐3度缺席世界衛生大會（WHA）。前新北市長朱立倫22日參訪協眾國際瓷林精品時受訪表示，所有重要的民生組織台灣都應該參加，所以作為政府的執政當局要想辦法克服所有困難。

根據媒體報導，世界衛生組織（WHO）日前說重話，在信件中表示，「今年如果沒有兩岸諒解，不用期待台灣會取得世界衛生大會（WHA）入場券」。對此，朱立倫說，台灣民眾的權益不該受到任何影響，不管是WHA、國際民航組織（ICAO)、國際的氣候變遷相關，所有重要的民生組織我們都應該參加，所以作為執政黨要克服所有困難。

他強調，在這個過程當中，兩岸關係和平、兩岸的共識非常重要，這是過去國民黨執政時都有達到的目標，他有信心，2020若國民黨重新執政後，不只WHA，這些民眾關心的國際組織都要參加，也「會」參加。

日前有藍營人士質疑，韓國瑜口口聲聲說不喜愛國民黨內宮廷文化，但是韓現在不願意對選總統表態，若是想用選總統維持自己的聲量，這不也是國民黨過去宮廷文化的展現，他認為韓國瑜如果要選就應該要自己領表，一切都要照制度走。

對此，朱立倫則回應，黨內盡量不要批評自己的同志，韓國瑜是黨內重要資產、前立法院長王金平是重要的前輩，黨主席吳敦義是黨的領導者，每一位都是最後要團結的力量，希望有開放的心胸、宏觀的態度。

另外，對於黨內初選機制一變再變，朱立倫表示，國民黨最重要的是爭取2020勝選、爭取最多民眾的認同，他希望在初選過程不要造成任何紛擾，任何紛擾都會傷害國民黨，規則早點決定，越快越好。