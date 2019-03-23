影／初選規則一拖再拖　朱立倫略顯不悅：「早下定決心」民眾都在看！

記者羅婉庭／台北報導

對於國民黨初選規則被批一拖再拖、一變再變，前新北市長朱立倫23日表示，因此在這個初選的過程當中，希望能夠快一點，讓民眾看到結果，所以要下定決心，若黨中央決定要徵召高雄市長韓國瑜，他也全力支持；若要初選，就照制度走，民眾都在看！

朱立倫強調，在這個初選的過程當中，希望能夠快一點，讓民眾看到這樣的結果，所以要下定決心，若黨中央決定要徵召高雄市長韓國瑜，他也全力支持；若要初選，就照制度走，民眾都在看。

對於韓國瑜遲遲不表態是否參選2020總統，黨中央的徵召是否也會窒礙難行，朱立倫23日受訪時無正面回應，他表示希望韓市長這幾天在香港、澳門、中國大陸的訪問以及招商都能夠一切順利。

至於黨中央放出消息表示四月「會幫韓國瑜領表」，此舉是否違背了初選的精神，朱立倫說，民眾希望清清楚楚，要單純化，沒有所謂徵召式初選或初選是的徵召。現在自己要全力以赴，提出國政的方向，對於經濟發展、內政以及兩岸的議題，政策都會提出來，相信自己會是最強的。

對於民間有一股力量「反初選」，朱立倫則說，希望國民黨能團結，目的是要台灣要更好，中華民國要更好，為何民眾討厭民進黨，就是希望能夠改變台灣、重振經濟、改善兩岸關係，「民進黨的意識型態跟台獨真的會害死台灣」。